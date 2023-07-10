Чудеса бывают: Свитолина помогла осуществить мечту девочки, отец которой на фронте

В матче с Азаренко Свитолина победила со счетом 2:1

Одна из лучших теннисисток Украины Элина Свитолина помогла осуществить мечту ребенка, у которого отец воюет на фронте.

Как пишет БТУ, семья девочки обратилась к спортсменке с просьбой помочь добыть билеты на матч 1/8 финала Уимблдона против Виктории Азаренко, в котором к слову украинка добыла победу.

"Перед началом вчерашнего игрового дня в сообщение нашего Telegram-канала пришло видео, в котором наша читательница показала, в какой длинной очереди за билетами на Уимблдон она стоит. После небольшого общения с администратором паблика, выяснилось, что украинка, которая после вторжения России вынужденно переехала в Великобританию, безуспешно пытается попасть на турнир второй день вместе со своей 10-летней дочерью. Девочка занимается теннисом и мечтает попасть на Уимблдон.

Мы связались с Элиной Свитолиной и спросили, нет ли у нее возможности помочь с билетами. Положительный ответ от украинской теннисистки пришел в течение 10 минут", — говорится в сообщении.

Когда семья узнала, что им передадут билеты, мать девочки написала следующее: "Вы знаете, наш папа (мой муж) на передовой, и я когда ему написала, что у нас приглашение и что нам помогли, мне кажется, ему это прибавило сил".

Ранее "Телеграф" писал о том, что в россии неожиданно раскритиковали Свитолину.