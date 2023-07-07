Показала характер: украинка в матче-триллере добыла тяжелейшую победу на Уимблдоне

7 июля также свой матч проведет Єлина Свитолина

Украинка Леся Цуренко пробилась в 1/8 финала Уимблдона, в крайне сложном матче обыграв румынскую спортсменку Ану Богдан (№57 WTA).

Встреча завершилась победой нашей спортсменки со счетом 2:1 (4:6, 6:3, 7:6).

На тай-брейке в решающем сете украинка вела в счете 5:1, но позволила сопернице отыграться. К счастью, Цуренко вырвала победу — 20:18.

В следующем раунде Цуренко выйдет на корт против Джессики Пегулы (№4 WTA) или Элизабетты Коччаретто (№43 WTA).

В то же время другая украинка Ангелина Калинина (№26 WTA) завершила борьбу в одиночном разряде Уимблдонского турнира.

Во втором раунде украинка Калинина дала бой Бьянке Андрееску из Канады (№50 WTA), но уступила в трех сетах. Первая партия была за канадкой, после чего наша спортсменка сумела взять вторую партию, но уступила в третьей — 2:6, 6:4, 6:7(7).

Также 7 июля свой матч проведет бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина. Она сыграет с п редставительницей США Софией Кенин.

Ранее "Телеграф" писал, что украинки установили национальный рекорд на Уимблдоне. Сразу три спортсменки пробились в третий круг соревнований, чего раньше никогда в истории Украины не происходило.