Переписали историю: украинские теннисистки продолжают "разрывать" соперниц на Уимблдоне

7 июля сыграют еще три украинки

Вторая номер теннисного рейтинга Украины Марта Костюк впервые в своей карьере вышла в третий круг Уимблдона.

7 июля она одолела Паулу Бадосу из Испании, пишет "Телеграф".

В первом сете наша спортсменка уверенно победила соперницу со счетом 6:2, а в начале второй партии при счете 1:0 в польщу Костюк испанка отказалась продолжать матч из-за травмы.

Интересно, что в первом круге турнира Большого шлема Марта также сотворила сенсацию, обыграв итальянку Марию Саккари — восьмую ракетку планеты. Первый сет украинка проиграла с треском — 0:6, а последующие два выиграла в упорной борьбе — 7:5 и 6:2.

В третьем круге Уимблдона уже три украинки — это абсолютный рекорд для нашей страны. 7 июля на этой стадии Украину представит Леся Цуренко, которая сыграет против румынки Ани Богдан. Также сегодня на корт выйдет бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина, которой будет противостоять представительницей США София Кенин.

В третий круг турнира также может выйти Ангелина Калинина, которая сыграет 7 июля с канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску.

Ранее "Телеграф" писал о том, что первая ракетка россии перед стартом "Уимблдона" осудила рф за войну против Украины.