Показала характер: українка у матчі-трилері здобула надважку перемогу на Вімблдоні

7 липня також свій матч проведе Єліна Світоліна

Українка Леся Цуренко пробилася до 1/8 фіналу Вімблдона, у вкрай складному матчі обігравши румунську спортсменку Ану Богдан (№57 WTA).

Зустріч завершилася перемогою нашої спортсменки з рахунком 2:1 (4:6, 6:3, 7:6).

На тай-брейку у вирішальному сеті українка вела у рахунку 5:1, але дозволила суперниці відігратися. На щастя, Цуренко вирвала перемогу – 20:18.

У наступному раунді Цуренко вийде на корт проти Джесіки Пегули (№4 WTA) або Елізабет Коччаретто (№43 WTA).

Водночас інша українка Ангеліна Калініна (№26 WTA) завершила боротьбу в одиночному розряді турніру Вімблдону.

У другому раунді українка Калініна дала бій Б’янці Андрєєску з Канади (№50 WTA), але поступилася у трьох сетах. Перша партія була за канадкою, після чого наша спортсменка зуміла взяти другу партію, але поступилася у третій — 2:6, 6:4, 6:7(7).

Також 7 липня свій матч проведе колишня перша ракетка України Еліна Світоліна. Вона зіграє з представницею США Софією Кенін.

Раніше "Телеграф" писав, що українки встановили національний рекорд на Вімблдоні. Відразу три спортсменки пробилися до третього кола змагань, чого раніше ніколи в історії України не відбувалося.