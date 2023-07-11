Світоліна обіграла першу ракетку світу і вийшла до півфіналу "Вімблдону"

Українка продовжує свій сенсаційний виступ на престижному трав’яному турнірі

У вівторок, 11 липня, українка Еліна Світоліна (№76 WTA) зустрілася в рамках 1/4 фіналу тенісного Турніру Великого Шлему "Вімблдон-2023" з першою ракеткою світу Ігою Свьонтек з Польщі. Напередодні Еліна вибила зі змагань незручну суперницю.

Зустріч, яка тривала 2 години та 52 хвилини, завершилася сенсаційною перемогою українки з рахунком 5:7, 7:6 (7:5), 2:6. Про це повідомляє "Телеграф".

Статистика матчу Свьонтек - Світоліна

Відеоогляд матчу Свьонтек — Світоліна:

У півфіналі Світоліна зіграє проти Маркети Вондроушової з Чехії.

Зазначимо, Свьонтек публічно підтримує Україну. Полячка часто нагадує світу про війну, яку розв'язала рф. Крім того, вона на знак солідарності з нашою країною грає у кепці із синьо-жовтою стрічкою.

Іга Свьонтек

Зазначимо, на старті турніру Еліна обіграла знамениту американку Вінус Вільямс (6:4, 6:3), у другому колі вона переграла бельгійку Елізу Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), а в третьому колі Світоліна впоралася з опором американки Софії Кенін (7:6, 6:2). У 1/8 фіналу найтитулованіша українська тенісистка пройшла нейтральну спортсменку з Білорусі Вікторію Азаренко 2:6, 6:4, 7:6(9).

Раніше повідомлялося, що в росії розкритикували Світоліну через те, що українка відмовляється тиснути руки представникам країн-агресорів. Крім того, Еліна напередодні допомогла здійснити мрію дитини, у якої батько воює на фронті.