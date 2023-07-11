Свитолина обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал "Уимблдона"

Украинка продолжает свое сенсационное выступление на престижном травяном турнире

Во вторник, 11 июля, украинка Элина Свитолина (№76 WTA) встретилась в рамках 1/4 финала теннисного Турнира Большого Шлема "Уимблдон-2023" с первой ракеткой мира Игой Свентек из Польши. Накануне Элина выбила из соревнований неудобную соперницу.

Встреча, которая длилась 2 часа и 52 минуты, завершилась сенсационной победой украинки со счетом 5:7, 7:6 (7:5), 2:6. Об этом сообщает "Телеграф".

Статистика матча Свентек - Свитолина

Видеообзор матча Свентек — Свитолина:

В полуфинале Свитолина сыграет против Маркеты Вондроушовой из Чехии.

Отметим, Свентек публично поддерживает Украину. Полячка постоянно напоминает миру о войне, которую развязала рф. Кроме того, она в знак солидарности с нашей страной играет в кепке с сине-желтой ленточкой.

Ига Свентек

Отметим, на старте Уимблдонского турнира Элина обыграла знаменитую американку Винус Уильямс(6:4, 6:3), во втором круге она переиграла бельгийку Элизу Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), а в третьем круге Свитолина справилась с сопротивлением американки Софии Кенин (7:6, 6:2). В 1/8 финала самая титулованная украинская теннисистка прошла нейтральную спортсменку из Беларуси Викторию Азаренко 2:6, 6:4, 7:6(9).

Ранее сообщалось, что в рф раскритиковали Свитолину из-за того, что украинка отказывается пожимать руки представителям стран-агрессоров. Кроме того, Элина накануне помогла осуществить мечту ребенка, у которого отец воюет на фронте.