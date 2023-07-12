16-річна росіянка отримала великий штраф на Вімблдоні: вона влаштувала погром під час матчу (відео)

Росіянка намагалася виправдатися, але в неї не вийшло

Юна російська тенісистка Мірра Андрєєва отримала рекордний штраф на Вімблдоні-2023. За неспортивну поведінку під час гри чвертьфіналу турніру проти американки Медісон Кіз 16-річна росіянка втратить 8 тисяч доларів зі своїх призових.

Як пише "Великий теніс України", під час зустрічі Андрєєва двічі кидала ракетку на корт, що заборонено правилами.

Після другого епізоду суддя ухвалила рішення зняти з росіянки одне очко. У відповідь Андрєєва намагалася довести, що вона послизнулася і випадково впустила ракетку.

Цікаво, що сам матч росіянка програла з рахунком 1:2. За вихід до чвертьфіналу юна тенісистка заробила 207 тисяч фунтів стерлінгів.

Також організатори турніру оштрафували білоруську спортсменку Лідію Морозову на 4 тисячі доларів. Причина покарання – неспортивна поведінка у матчі третього кола.

Раніше "Телеграф" писав про те, що українка Еліна Світоліна пробилася до півфіналу Вімблдону-2023. У чвертьфінальному матчі вона сенсаційно обіграла першу ракетку світу полячку Ігу Свєнтек.