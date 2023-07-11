Поцілунок моделі Кари Делевінь і її дівчини під час турніру Вімблдону зняли папараці (фото)

Дівчата часто з’являються на публічних заходах разом і не приховують почуттів одна до одної

Британська модель й актриса Кара Делевінь відвідала одну з ігор у рамках Вімблдону-2023 разом зі своєю дівчиною Мінкі, британською співачкою (справжнє ім’я — Лія Мейсон). Поцілунок зіркової пари потрапив у кадр папараці, як і раніше цілування Орландо Блума і Кеті Перрі.

Як повідомляє "Телеграф", Кара Делевінь та її подруга Мінкі були присутні на восьмому дні чемпіонату Вімблдону з тенісу, який проходив 10 липня 2023 року в Лондоні, Англія. Дівчата часто виходять на публіку разом і без сором'язливості висловлюють почуття одна до одної.

30-річна Кара Делевінь, яка є відкритою пансексуалкою, перебуває у відносинах із 32-річною Мінкі вже близько року. На трибунах чемпіонату Вімблдону вони з цікавістю спостерігали за грою, посміхалися, кривлялися і цілувалися.

Для події модель вибрала стильний образ від бренду Ralph Lauren Suite. На Делевінь двобортний блейзер пісочного кольору із золотими металевими ґудзиками, чорний топ із круглим вирізом та чорні шкіряні штани.

Стильний образ моделі. Фото: Getty Images

Момент із поцілунком. Фото: Getty Images

Крівляння актриси теж потрапило до кадру. Фото: Getty Images

Дівчата не приховували своїх почуттів. Фото: Getty Images

Делевінь і Мінкі разом уже близько року. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Кейт Мідлтон поцілувала принца Вільяма на публіці. Рідкісний момент потрапив у кадр фотографів.