"Шкода колишнього чоловіка": Дорофєєва нарвалась на хейт, виклавши кадри поцілунків з Кацуріним (фото, відео)
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Співачка привітала свого коханого з днем народження
Стосунки української співачки Наді Дорофєєвої і ресторатора Михайла Кацуріна не перший день жваво обговорюють у соцмережах. Тільки на днях з'явились чутки про ймовірне одруження пари. Цього разу виконавицю розкритикували за новий пост в Інстаграмі.
33-річна Дорофєєва привітала свого коханого з днем народження, виклавши добірку фото і відео, на яких пара цілується і обіймається. "Я тебе кохаю… зовсім. З Днем Народження, любий", — підписала кадри артистка.
В той час, як колеги Надії приєднались до привітань Кацуріна, інші підписники дівчини виразили своє невдоволення.
Дехто згадав і про ексчоловіка співачки Володимира Дантеса, а декому не подобаються романтичні жести закоханих, будь то поцілунки чи обійми.
- Шкода її колишнього чоловіка. Нещодавно розлучились, тепер на весь світ виставляє відео та фото де со**ться з новим. Що ж.
- А обов'язково кожен раз викладати як ви со**тесь? Облизувати на камеру один одного? Без цього кохання не справжнє?
- Брр. Кохання то все зрозуміло, але реально кинути чоловіка, а потім виставляти оці лизання. Ну якось нелюдяно. Почекала б якийсь час. А то наче ось подивіться, омномном.
Нагадаємо, що пара підтвердила чутки про свій роман у червні минулого року. Кацурін теж розлучився. Зараз із його ексдружиною Дар’єю зустрічається Дантес. Такий собі "обмін партнерами".
На днях Володимир Дантес випустив кліп на пісню "Чуєш". В ньому "засвітилась" Кацуріна, пара в кадрі навіть поцілувалась.