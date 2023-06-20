Тімур Мірошниченко показав прийомного сина з дитбудинку: "Скоро будеш вдома" (фото)

Ведучий поділився з фанатами зворушливим кадром з дитиною

Відомий український шоумен і постійний коментатор пісенного конкурсу "Євробачення" від України Тімур Мірошниченко поділився особистим фото з прийомним сином, який зараз перебуває у дитбудинку і місті Житомир.

Весь свій вільний час Тимур разом з дружиною Інною присвячують побаченням з майбутнім членом сім'ї. Зворушливий кадр з хлопчиком Мірошниченко опублікував в сторіс Інстаграму.

На світлині шоумен сидить на підвіконні, а сам малюк — на колінах шоумена. Разом з хлопчиком Тімур дивиться у вікно, де в той момент йшов дощ. "Зовсім скоро ти будеш вдома", — підписав фото телеведучий.

Нагадаємо, що разом з дружиною Інною 37-річний телеведучий вже виховує двох неповнолітніх дітей — 5-річну Мію та 3-річного Марка. Подружжя наважилося всиновити дитину, яка втратила батьків під час повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Сім'я довго мріяла про те, щоб усиновити хлопчика або дівчинку. Протягом 2022 року Тімур і Інна ретельно розглядала цей важливий крок, готуючи своїх дітей до появлення нового братика або сестрички, і потім розпочали процес усиновлення.

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