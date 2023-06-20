Тимур Мирошниченко показал приемного сына из детдома: "Скоро будешь дома" (фото)

Ведущий поделился с фанатами трогательным кадром с ребенком

Известный украинский шоумен и постоянный комментатор песенного конкурса "Евровидение" от Украины Тимур Мирошниченко поделился личным фото с приемным сыном, который сейчас находится в детдоме в городе Житомир.

Все свое свободное время Тимур вместе с супругой Инной посвящают свиданиям с будущим членом семьи. Трогательный кадр с мальчиком Мирошниченко опубликовал в сторис Инстаграма.

На фото шоумен сидит на подоконнике, а сам малыш — на коленях шоумена. Вместе с мальчиком Тимур смотрит в окно, где в этот момент шел дождь. "Совсем скоро ты будешь дома", — подписал фото телеведущий.

Напомним, что вместе с супругой Инной 37-летний телеведущий уже воспитывает двоих несовершеннолетних детей — 5-летнюю Мию и 3-летнего Марка. Супруги решились усыновить ребенка, потерявшего родителей во время полномасштабного вторжения россии в Украину.

Семья долго мечтала о том, чтобы усыновить мальчика или девочку. В течение 2022 года Тимур и Инна тщательно рассматривали этот важный шаг, готовя своих детей к появлению нового братика или сестренки, и затем начали процесс усыновления.

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