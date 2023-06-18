"Быть папой – круто": Монатик, Бабкин, Добрынин и другие украинские звезды празднуют День отца (фото, видео)

Соцсети заполонили душевные поздравления ко Дню отца, а также семейные и архивные фотографии знаменитостей

В воскресенье, 18 июня 2023 года в Украине отмечается важный праздник – День отца. Событие посвящено всем, кого могут назвать "папа". Многие звезды-мужчины сегодня делятся размышлениями об отцовстве в социальных сетях. Знаменитости также трогательно поздравляют с праздником своих пап.

В День отца в сети публикуют праздничные сообщения многие украинские звезды. Как сообщает "Телеграф", Тина Кароль и Тарас Цымбалюк поделились семейными снимками, а Дмитрий Монатик, Сергей Бабкин, Никита Добрынин рассказали, что для них значит быть папой.

Дмитрий Монатик

Певец в День отца опубликовал семейную фотографию. "Даня и Платоша! Самое большое достижение в моей жизни это — вы!": обратился артист к сыновьям, а также поблагодарил свою жену Ирину.

Никита Добрынин

Ведущий хоть и развелся с Дашей Квитковой, но воспитанием сына продолжает заниматься. В праздник Добрынин показал на видео, как хорошо проводит время со Львом.

"Быть отцом — самое сильное счастье. Безгранично радуюсь быть твоим "татооо", — говорится в сообщении.

Добрынин с сыном Львом

Звездный папа поделился фотографиями с сыном

Детский снимок Добрынина

Сергей Бабкин

Певец в праздничный день поделился снимками с детьми, тем более что его младшему сыну Елисею 18 июня 2023 года исполнилось четыре года. Звезда поздравил с Днем отца и своего папу, добавив, что ценит возможность получать его советы. Бабкин пожелал всем детям и родителям, которых разъединила война, снова быть вместе.

"Родительство — лучшее, что со мной случалось. Мои дети — самое дорогое в моей жизни, моя радость и гордость. Спасибо моей любимой жене за наших детей, за то, что я папа таких разных и прекрасных мальчиков и девочки", — написал певец.

Слава Демин

Радиоведущий и ютубер разместил фотографию с сыном Владом. Демин заявил, что быть отцом – круто, и поблагодарил сына, что тот выбрал его своим папой.

Фагот

Лидер группы "ТНМК" Олег Михайлюта присоединился к празднованию Дня отца. Артист показал фотографии своих родителей в юности.

Тарас Цымбалюк

Актер опубликовал несколько фотографий из семейного архива. Он поблагодарил папу, которого считает своим лучшим другом.

Детское фото Тараса Цымбалюка

Родители Тараса Цымбалюка

Тарас Цымбалюк с отцом

Тина Король

Певица нечасто делится личными фотографиями. В День отца Тина Кароль показала общий снимок с папой Григорием.

"Отец для девушек — это сверхважная фигура, которая ассоциируется с доверием и крепостью духа. Папа, папуля, здоровья! Всегда твоя капризная проказница", — написала звезда.

Тина Кароль с отцом

Екатерина Репяхова

Жена певца Виктора Павлика выложила фотографию артиста с сыном Михаилом. "Выбрала лучшего папу для своего сына": добавила девушка.

Жена Виктора Павлика тепло поздравила мужа с Днем отца

Настя Короткая

Жена шоумена Андрея Беднякова трогательно поздравила мужа с Днем отца. Пара воспитывает дочь Ксению и сына Остапа, родившегося после российского полномасштабного вторжения.

Наталья Денисенко

Актриса поздравила с Днем отца Андрея Фединчика, который после полномасштабного нападения россии ушел на фронт. Денисенко пожелала всем детям дождаться своих пап!

Alyona alyona

Рэперка alyona alyona обратилась с теплыми пожеланиями к своему отцу, разместив совместное фото в Instagram. Артистка называет себя "папиной доней" и пишет, что с детства была "папиным хвостиком".

"Цените отцов. Они не идеальны, порой не так добры или теплы, как нам хотелось бы, порой рубят правду с плеча, но всегда любят нас. Просто по-своему", — написала исполнительница.

Напомним, День отца отмечается в Украине каждый год в третье воскресенье июня. Традиция появилась четыре года назад, когда праздник был официально установлен президентским указом.