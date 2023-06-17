Пономарев и Павлик уже не те: как изменились украинские певцы – звезды нулевых (фото)

О популярном в нулевых Юрке Юрченко сегодня почти ничего не слышно, а фронтмен "Океан Эльзы" успел попробовать силы в политике

Конец 90-х и начало 00-х подарили украинской эстраде много звезд, как популярных по сей день певиц, так и ярких певцов и фронтменов музыкальных групп. Именно в то время наращивали свою популярность звезды отечественного шоу-бизнеса Александр Пономарев, Виктор Павлик и другие. В 1994 году Павло Зибров прогремел с "Хрещатиком", а в 1998-ом все напевали "Я йду" Юрка Юрченко.

Пик музыкальной карьеры многих известных украинских групп пришелся на нулевые. Свои первые хиты выпустили "Океан Эльзы", "Вопли Видоплясова", "Скай", "Друга ріка", "Т.Н.М.К." и "Бумбокс". К слову, солист "Бумбокса", Андрей Хлывнюк сегодня защищает Украину в войне с российскими оккупантами.

"Телеграф" вспоминает, какими были украинские артисты-мужчины в конце 90-х и начале нулевых. Многие из них постарели, а кто-то, кажется, совсем не меняется последние 20 лет.

Украинские певцы – звезды 90 и 00-х: фото тогда и сейчас

Павло Зибров (65 лет)

Усы, похоже, у Зиброва с рождения

Олег Скрипка (59 лет)

Остается таким же зажигательным и энергичным, как и в начале карьеры

Виктор Павлик (57 лет)

Певца не узнать

Юрко Юрченко (50 лет)

После полномасштабного вторжения пошел на фронт добровольцем

Александр Пономарев (49 лет)

Такого блондина без очков уже и не все помнят

Валерий Харчишин (49 лет)

Фронтмен группы "Друга ріка" не раз менял имидж

Олег Михайлюта (Фагот) (49 лет)

Над "Фаготом" время силы не имеет

Святослав Вакарчук (48 лет)

Лидер легендарной украинской группы "Океан Эльзи"

Андрей Хлывнюк (43 года)

Андрей Хлывнюк почти не изменился

Олег Собчук (42 года)

От когда-то трендовой прически не осталось и следа

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились известные в начале 2000-х певицы Украины. Ирина Билык, Наталья Могилевская, Евгения Власова, Руслана и не только: супер-звезды украинской эстрады.