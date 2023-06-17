Пономарев и Павлик уже не те: как изменились украинские певцы – звезды нулевых (фото)
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О популярном в нулевых Юрке Юрченко сегодня почти ничего не слышно, а фронтмен "Океан Эльзы" успел попробовать силы в политике
Конец 90-х и начало 00-х подарили украинской эстраде много звезд, как популярных по сей день певиц, так и ярких певцов и фронтменов музыкальных групп. Именно в то время наращивали свою популярность звезды отечественного шоу-бизнеса Александр Пономарев, Виктор Павлик и другие. В 1994 году Павло Зибров прогремел с "Хрещатиком", а в 1998-ом все напевали "Я йду" Юрка Юрченко.
Пик музыкальной карьеры многих известных украинских групп пришелся на нулевые. Свои первые хиты выпустили "Океан Эльзы", "Вопли Видоплясова", "Скай", "Друга ріка", "Т.Н.М.К." и "Бумбокс". К слову, солист "Бумбокса", Андрей Хлывнюк сегодня защищает Украину в войне с российскими оккупантами.
"Телеграф" вспоминает, какими были украинские артисты-мужчины в конце 90-х и начале нулевых. Многие из них постарели, а кто-то, кажется, совсем не меняется последние 20 лет.
Украинские певцы – звезды 90 и 00-х: фото тогда и сейчас
Павло Зибров (65 лет)
Олег Скрипка (59 лет)
Виктор Павлик (57 лет)
Юрко Юрченко (50 лет)
Александр Пономарев (49 лет)
Валерий Харчишин (49 лет)
Олег Михайлюта (Фагот) (49 лет)
Святослав Вакарчук (48 лет)
Андрей Хлывнюк (43 года)
Олег Собчук (42 года)
Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились известные в начале 2000-х певицы Украины. Ирина Билык, Наталья Могилевская, Евгения Власова, Руслана и не только: супер-звезды украинской эстрады.