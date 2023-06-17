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Пономарев и Павлик уже не те: как изменились украинские певцы – звезды нулевых (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Звезды отечественного шоу-бизнеса – Павлик, Пономарев и Вакарчук
Звезды отечественного шоу-бизнеса – Павлик, Пономарев и Вакарчук. Фото Коллаж "Телеграфа"

О популярном в нулевых Юрке Юрченко сегодня почти ничего не слышно, а фронтмен "Океан Эльзы" успел попробовать силы в политике

Конец 90-х и начало 00-х подарили украинской эстраде много звезд, как популярных по сей день певиц, так и ярких певцов и фронтменов музыкальных групп. Именно в то время наращивали свою популярность звезды отечественного шоу-бизнеса Александр Пономарев, Виктор Павлик и другие. В 1994 году Павло Зибров прогремел с "Хрещатиком", а в 1998-ом все напевали "Я йду" Юрка Юрченко.

Пик музыкальной карьеры многих известных украинских групп пришелся на нулевые. Свои первые хиты выпустили "Океан Эльзы", "Вопли Видоплясова", "Скай", "Друга ріка", "Т.Н.М.К." и "Бумбокс". К слову, солист "Бумбокса", Андрей Хлывнюк сегодня защищает Украину в войне с российскими оккупантами.

"Телеграф" вспоминает, какими были украинские артисты-мужчины в конце 90-х и начале нулевых. Многие из них постарели, а кто-то, кажется, совсем не меняется последние 20 лет.

Украинские певцы – звезды 90 и 00-х: фото тогда и сейчас

Павло Зибров (65 лет)

Павло Зибров раньше и сейчас
Усы, похоже, у Зиброва с рождения

Олег Скрипка (59 лет)

Олег Скрипка раньше и сейчас
Остается таким же зажигательным и энергичным, как и в начале карьеры

Виктор Павлик (57 лет)

Виктор Павлик раньше и сейчас
Певца не узнать

Юрко Юрченко (50 лет)

Юрко Юрченко раньше и сейчас
После полномасштабного вторжения пошел на фронт добровольцем

Александр Пономарев (49 лет)

Александр Пономарев раньше и сейчас
Такого блондина без очков уже и не все помнят

Валерий Харчишин (49 лет)

Валерий Харчишин раньше и сейчас
Фронтмен группы "Друга ріка" не раз менял имидж

Олег Михайлюта (Фагот) (49 лет)

Олег Михайлюта раньше и сейчас
Над "Фаготом" время силы не имеет

Святослав Вакарчук (48 лет)

Святослав Вакарчук раньше и сейчас
Лидер легендарной украинской группы "Океан Эльзи"

Андрей Хлывнюк (43 года)

Андрей Хлывнюк раньше и сейчас
Андрей Хлывнюк почти не изменился

Олег Собчук (42 года)

Олег Собчук раньше и сейчас
От когда-то трендовой прически не осталось и следа

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились известные в начале 2000-х певицы Украины. Ирина Билык, Наталья Могилевская, Евгения Власова, Руслана и не только: супер-звезды украинской эстрады.

Теги:
#Виктор Павлик #Певцы #Андрей Хлывнюк #Святослав Вакарчук #Александр Пономарев