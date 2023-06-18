"Бути татом – круто": Монатік, Бабкін, Добринін та інші українські зірки святкують День батька (фото, відео)
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Соцмережі заполонили душевні привітання до Дня батька, а також сімейні й архівні світлини знаменитостей
В неділю, 18 червня 2023 року в Україні відзначається важливе свято – День батька. Подія присвячена всім, кого можуть назвати "тато". Багато зірок-чоловіків сьогодні діляться роздумами про батьківство у соціальних мережах. Знаменитості також зворушливо вітають зі святом своїх татусів.
У День батька в мережі публікують святкові дописи багато українських зірок. Як повідомляє "Телеграф", Тіна Кароль і Тарас Цимбалюк поділилися сімейними знімками, а Дмитро Монатік, Сергій Бабкін, Нікіта Добринін розповіли, що для них означає бути татом.
Дмитро Монатік
Співак у День батька опублікував сімейну світлину. "Даня і Платоша! Найбільше досягнення в моєму житті це — ви!": звернувся артист до синів, а також подякував своїй дружині Ірині.
Нікіта Добринін
Ведучий хоч і розвівся з Дашою Квітковою, але вихованням сина продовжує займатися. У свято Добринін показав на відео, як гарно проводить час із Левом.
"Бути батьком— найсильніше щастя. Безмежно радію бути твоїм "татооо", — йдеться у дописі.
Сергій Бабкін
Співак у святковий день поділився знімками із дітьми, тим паче, що його наймолодшому сину Єлисею 18 червня 2023 року виповнилося чотири роки. Зірка привітав з Днем батька і свого тата, додавши, що цінує змогу отримувати його поради. Бабкін побажав всім дітям і батькам, яких роз’єднала війна, знову бути разом.
"Батьківство — найкраще, що зі мною траплялося. Мої діти — найдорожче в моєму житті, моя радість і гордість. Дякую моїй коханій дружині за наших дітей, за те, що я тато таких різних і прекрасних хлопчиків і дівчинки", — написав співак.
Слава Дьомін
Радіоведучий і ютубер розмістив фотографію з сином Владом. Дьомін заявив, що бути батьком – круто, і подякував синові, що той обрав його своїм татом.
Фагот
Лідер гурту "ТНМК" Олег Михайлюта доєднався до святкування Дня батька. Артист показав фотографії своїх батьків у молодості.
Тарас Цимбалюк
Актор опублікував декілька фотографій з сімейного архіву. Він подякував татові, якого вважає своїм найкращим другом.
Тіна Кароль
Співачка нечасто ділиться особистими світлинами. В День батька Тіна Кароль показала спільний знімок із батьком Григорієм.
"Батько для дівчат – це надважлива постать, яка асоціюється з довірою та міцністю духа. Тато, татусь, здоров’я! Завжди твоя вередлива бешкетниця", — написала зірка.
Катерина Репяхова
Дружина співака Віктора Павліка виклала знімок артиста з сином Михайлом. "Обрала найкращого татуся для свого сина": додала дівчина.
Настя Короткая
Дружина шоумена Андрія Бєднякова зворушливо привітала чоловіка із Днем батька. Пара виховує доньку Ксенію і сина Остапа, який народився після російського повномасштабного вторгнення.
Наталка Денисенко
Акторка привітала з Днем батька Андрія Федінчика, який після повномасштабного нападу росії пішов на фронт. Денисенко побажала всім дітям дочекатися своїх татусів!
Alyona alyona
Реперка alyona alyona звернулася з теплими побажаннями до свого батька, розмістивши спільне фото в Instagram. Артистка називає себе "татовою донею" і пише, що змалечку була "татовим хвостиком".
"Цінуйте татусів. Вони не ідеальні, часом не такі добрі чи теплі, як нам хотілося б, часом рубають правду з плеча, але завжди люблять нас. Просто по-своєму", — написала виконавиця.
Нагадаємо, День батька відзначається в Україні щороку у третю неділю червня. Традиція з’явилася чотири роки тому, коли свято було офіційно встановлене президентським указом.