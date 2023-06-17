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Пономарьов і Павлік уже не ті: як змінилися українські співаки – зірки нульових (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Зірки вітчизняного шоу-бізнесу – Павлік, Пономарьов і Вакарчук
Зірки вітчизняного шоу-бізнесу – Павлік, Пономарьов і Вакарчук. Фото Колаж "Телеграфу"

Про популярного в нульових Юрка Юрченка сьогодні майже нічого не чути, а фронтмен "Океан Ельзи" встиг спробувати сили в політиці

Кінець 90-х та початок 00-х подарували українській естраді багато зірок, як популярних донині співачок, так і яскравих співаків та фронтменів музичних гуртів. Саме на той час нарощували свою популярність зірки вітчизняного шоу-бізнесу Олександр Пономарьов, Віктор Павлік та інші. В 1994 році Павло Зібров прогримів із "Хрещатиком", а в 1998-му всі співали "Я йду" Юрка Юрченка.

Пік музичної кар’єри багатьох відомих українських гуртів припав на нульові. Свої перші хіти випустили "Океан Ельзи", "Воплі Відоплясова", "Скай", "Друга ріка", "Т.Н.М.К." і "Бумбокс". До слова, соліст "Бумбокса", Андрій Хливнюк сьогодні захищає Україну у війні з російськими окупантами.

"Телеграф" згадує, якими були українські артисти-чоловіки наприкінці 90-х та на початку нульових. Багато хто з них постарів, а хтось, здається, зовсім не змінюється останні 20 років.

Українські співаки – зірки 90 і 00-х: фото тоді та зараз

Павло Зібров (65 років)

Павло Зібров раніше і зараз
Вуса, схоже, у Зіброва від народження

Олег Скрипка (59 років)

Олег Скрипка раніше і зараз
Залишається таким же запальним і енергійним, як і на початку кар’єри

Віктор Павлік (57 років)

Віктор Павлік раніше і зараз
Співака не впізнати

Юрко Юрченко (50 років)

Юрко Юрченко раніше і зараз
Після повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровольцем

Олександр Пономарьов (49 років)

Олександр Пономарьов раніше і зараз
Такого блондина без окулярів вже й не всі пам’ятають

Валерій Харчишин (49 років)

Валерій Харчишин раніше і зараз
Фронтмен гурту "Друга ріка" не раз міняв імідж

Олег Михайлюта (Фагот) (49 років)

Олег Михайлюта раніше і зараз
Над "Фаготом" час сили не має

Святослав Вакарчук (48 років)

Святослав Вакарчук раніше і зараз
Лідер легендарного українського гурту "Океан Ельзи"

Андрій Хливнюк (43 роки)

Андрій Хливнюк раніше і зараз
Андрій Хливнюк майже не змінився

Олег Собчук (42 роки)

Олег Собчук раніше і зараз
Від колись трендової зачіски не залишилося і сліду

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися відомі на початку 2000-х співачки України. Ірина Білик, Наталія Могилевська, Євгенія Власова, Руслана і не лише: супер-зірки української естради.

Теги:
#Віктор Павлік #Співаки #Андрій Хливнюк #Святослав Вакарчук #Олександр Пономарьов