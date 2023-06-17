Пономарьов і Павлік уже не ті: як змінилися українські співаки – зірки нульових (фото)

Про популярного в нульових Юрка Юрченка сьогодні майже нічого не чути, а фронтмен "Океан Ельзи" встиг спробувати сили в політиці

Кінець 90-х та початок 00-х подарували українській естраді багато зірок, як популярних донині співачок, так і яскравих співаків та фронтменів музичних гуртів. Саме на той час нарощували свою популярність зірки вітчизняного шоу-бізнесу Олександр Пономарьов, Віктор Павлік та інші. В 1994 році Павло Зібров прогримів із "Хрещатиком", а в 1998-му всі співали "Я йду" Юрка Юрченка.

Пік музичної кар’єри багатьох відомих українських гуртів припав на нульові. Свої перші хіти випустили "Океан Ельзи", "Воплі Відоплясова", "Скай", "Друга ріка", "Т.Н.М.К." і "Бумбокс". До слова, соліст "Бумбокса", Андрій Хливнюк сьогодні захищає Україну у війні з російськими окупантами.

"Телеграф" згадує, якими були українські артисти-чоловіки наприкінці 90-х та на початку нульових. Багато хто з них постарів, а хтось, здається, зовсім не змінюється останні 20 років.

Українські співаки – зірки 90 і 00-х: фото тоді та зараз

Павло Зібров (65 років)

Вуса, схоже, у Зіброва від народження

Олег Скрипка (59 років)

Залишається таким же запальним і енергійним, як і на початку кар’єри

Віктор Павлік (57 років)

Співака не впізнати

Юрко Юрченко (50 років)

Після повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровольцем

Олександр Пономарьов (49 років)

Такого блондина без окулярів вже й не всі пам’ятають

Валерій Харчишин (49 років)

Фронтмен гурту "Друга ріка" не раз міняв імідж

Олег Михайлюта (Фагот) (49 років)

Над "Фаготом" час сили не має

Святослав Вакарчук (48 років)

Лідер легендарного українського гурту "Океан Ельзи"

Андрій Хливнюк (43 роки)

Андрій Хливнюк майже не змінився

Олег Собчук (42 роки)

Від колись трендової зачіски не залишилося і сліду

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися відомі на початку 2000-х співачки України. Ірина Білик, Наталія Могилевська, Євгенія Власова, Руслана і не лише: супер-зірки української естради.