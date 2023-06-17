Пономарьов і Павлік уже не ті: як змінилися українські співаки – зірки нульових (фото)
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Про популярного в нульових Юрка Юрченка сьогодні майже нічого не чути, а фронтмен "Океан Ельзи" встиг спробувати сили в політиці
Кінець 90-х та початок 00-х подарували українській естраді багато зірок, як популярних донині співачок, так і яскравих співаків та фронтменів музичних гуртів. Саме на той час нарощували свою популярність зірки вітчизняного шоу-бізнесу Олександр Пономарьов, Віктор Павлік та інші. В 1994 році Павло Зібров прогримів із "Хрещатиком", а в 1998-му всі співали "Я йду" Юрка Юрченка.
Пік музичної кар’єри багатьох відомих українських гуртів припав на нульові. Свої перші хіти випустили "Океан Ельзи", "Воплі Відоплясова", "Скай", "Друга ріка", "Т.Н.М.К." і "Бумбокс". До слова, соліст "Бумбокса", Андрій Хливнюк сьогодні захищає Україну у війні з російськими окупантами.
"Телеграф" згадує, якими були українські артисти-чоловіки наприкінці 90-х та на початку нульових. Багато хто з них постарів, а хтось, здається, зовсім не змінюється останні 20 років.
Українські співаки – зірки 90 і 00-х: фото тоді та зараз
Павло Зібров (65 років)
Олег Скрипка (59 років)
Віктор Павлік (57 років)
Юрко Юрченко (50 років)
Олександр Пономарьов (49 років)
Валерій Харчишин (49 років)
Олег Михайлюта (Фагот) (49 років)
Святослав Вакарчук (48 років)
Андрій Хливнюк (43 роки)
Олег Собчук (42 роки)
Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися відомі на початку 2000-х співачки України. Ірина Білик, Наталія Могилевська, Євгенія Власова, Руслана і не лише: супер-зірки української естради.