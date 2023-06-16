Зірки виступили на корпоративі колишньої дружини російського олігарха

Український телеведучий Володимир Остапчук і Вєрка Сердючка потрапили в неприємну історію. Зірки виїхали за кордон і виступили на корпоративі у (нібито колишньої) дружини російського олігарха. Це в той час, коли інших діячів культури, які виїжджають за кордон з благодійними цілями, Мінкульт досі не випускає з України.

Так сталось, що Остапчук провів день народження ексдружини росіянина Леоніда Арапова — "воронежского алюминиевого короля", як передає Телеграм-канал "Культурна Прачечна". Іменинницю звати Юлія Буряк, і сама вона одеситка.

"Ще до повномасштабної війни переїхала в Москву і вийшла заміж за Леоніда Арапова, який два роки назад на її 30-річчя закатив тусу у Туреччині із Собчак, Вєрніком, Лєпсом, Меладзе і "Ленінградом", — говориться на каналі.

Те, що Володимир Остапчук справді був там і вів захід, підтверджує відео з дня народження Буряк. Хтось з гостей, серед яких були не тільки українці, але й росіяни, виклав у сторіз Інстаграму момент, коли шоумен російською мовою говорив щось з мікрофоном.

З'явилась і реакція самого ведучого. За словами Остапчука, на відео саме він, але шоумен не знав про російського олігарха (нібито Юлія Буряк зараз одружена з українцем на імя Андрій) і гостей-росіян, бо так би відмовився від роботи. Остапчук звинуватив у всьому свого менеджера, з яким співпрацював не один рік.

"Український слід" на дні народження Буряк на цьому не закінчився. Як виявилось, на цьому ж заході для гостей виступила Вєрка Сердючка, а нова дівчина Остапчука Катерина Полтавська "злила" інформацію і про гурт Quest Pistols.

За словами менеджера Сердючки Андрія Уреньова, про росіян вони також нічого не знали. "Ось яка інформація у нас є/була. Це день народження одеситки Юлії (чоловік Андрій теж одесит, активно допомагає фінансово Україні та ЗСУ (розмовляє українською). Давно не живуть в Україні. Можливо, у вас інформація про її минулий шлюб, ми не в курсі.) Значна частина гонорару за цей виступ передається на потреби ЗСУ".

Повідомляється, що на заході був Ілля Лагутенко, лідер гурту "Мумий Тролль", який, як зазначає Уреньов, "багато років живе у Лос-Анжелесі, який публічно засудив війну, і жодного разу не порушував закони України поїздками до Криму після 2014 року".

"Проблема тут не лише у присутності українських артистів на руснявій тусі. Остапчук і Сердючка не єдині, хто їздять волонтерити і паралельно виступають на корпоративах. Але не зрозуміло за яким принципом мінкульт та прикордонники одних артистів випускають, а інших ні. І чому можна артистам, а іншим зась", — зауважує "Культурна Прачечна".

Нагадаємо, що в березні з’явилася новина про те, що через стендапера Андрія Щегеля, що втік, гурт KAZKA не випустили з України на концерт у Лондоні. У музикантів був запланований за кордоном благодійний захід.