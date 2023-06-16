Звезды выступили на корпоративе бывшей жены российского олигарха

Украинский телеведущий Владимир Остапчук и Верка Сердючка попали в неприятную историю. Звезды уехали за границу и выступили на корпоративе у (якобы бывшей) жены российского олигарха. Это в то время, когда других деятелей культуры, уезжающих за границу с благотворительными целями, Минкульт до сих пор не выпускает из Украины.

Так случилось, что Остапчук провел день рождения экс-жены россиянина Леонида Арапова — "воронежского алюминиевого короля", как передает Телеграм-канал "Культурная Прачечная". Именинницу зовут Юлия Буряк, и сама она одесситка.

"Еще до полномасштабной войны переехала в Москву и вышла замуж за Леонида Арапова, который два года назад на ее 30-летие закатил тусу в Турции с Собчак, Верником, Лепсом, Меладзе и "Ленинградом", — говорится на канале.

То, что Владимир Остапчук действительно был там и вел мероприятие, подтверждает видео со дня рождения Буряк. Кто-то из гостей, среди которых были не только украинцы, но и россияне, выложил в сторис Инстаграма момент, когда шоумен на русском языке говорил что-то с микрофоном.

Возникла и реакция самого ведущего. По словам Остапчука, на видео именно он, но шоумен не знал о российском олигархе (якобы Юлия Буряк сейчас замужем за украинцем по имени Андрей) и гостей-россиян, потому что так бы отказался от работы. Остапчук обвинил во всем своего менеджера, с которым сотрудничал не один год.

"Украинский след" на дне рождения Буряк на этом не закончился. Как оказалось, на этом же мероприятии для гостей выступила Верка Сердючка, а новая девушка Остапчука Екатерина Полтавская "слила" информацию и о группе Quest Pistols.

По словам менеджера Сердючки Андрея Уренева, о россиянах они тоже ничего не знали. "Вот какая информация у нас есть/была. Это день рождения одесситки Юлии (муж Андрей тоже одессит, активно помогает финансово Украине и ВСУ (говорит на украинском). Давно не живут в Украине. Возможно, у вас информация о ее прошлом браке, мы не в курсе.) Значительная часть гонорара за это выступление передается на нужды ВСУ ".

Сообщается, что на мероприятии был Илья Лагутенко, лидер группы "Мумий Тролль", который, как отмечает Уренев, "много лет живет в Лос-Анджелесе, публично осудившем войну, и ни разу не нарушавшем законы Украины поездками в Крым после 2014 года".

"Проблема здесь не только в присутствии украинских артистов на руснявой тусе. Остапчук и Сердючка не единственные, кто ездят волонтерить и параллельно выступают на корпоративах. Но непонятно по какому принципу минкульт и пограничники одних артистов выпускают, а других нет. И почему можно артистам, а другим нельзя", — замечает "Культурная Прачечная".

Напомним, что в марте появилась новость о том, что из-за сбежавшего стендапера Андрея Щегеля группу KAZKA не выпустили из Украины на концерт в Лондоне. У музыкантов было запланировано за границей благотворительное мероприятие.