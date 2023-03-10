Известную украинскую группу не выпустили за границу из-за скандалов со Щегелем и Голубковым

Музыканты не смогли попасть на собственные благотворительные концерты за границей

После скандалов вокруг известного украинского комика Андрея Щегеля, сбежавшего за границу и теперь поливающего Украину и своих сограждан грязью, Минкульт ужесточил правила выезда за границу для деятелей культуры. Это помешало джаз-панку группы The Hypnotunez попасть на благотворительные концерты, которые у них запланированы в других странах.

Об этом коллектив сообщил на своей официальной странице в инстаграме. Музыканты записали видеообращение, в котором заявили, что 7 марта отправились в свой европейский тур и в ближайшее время должны были дать концерты в разных городах Германии, Польши и Чехии. Однако из-за недавних скандалов с разными деятелями культуры и изменениями, которые после этого анонсировало профильное Министерство, они "застряли" на границе.

"В связи с последними событиями, связанными с Министерством культуры и так называемыми "артистами", они приостановили возможность для художников и музыкантов выезжать за границу, объявив о каких-то новых изменениях и правилах, о которых никто не знает, не уведомив об этом заявителей. Невозможно дозвониться и найти эту информацию в департаменте или сети. Мы обзвонили от секретарей до министров, от главы военной администрации до генеральных консулов стран, где мы должны играть. За последние 2 дня "постучали во все возможные двери"…", — говорится в сообщении группы.

В четверг, 9 марта, у них на странице также появилось сообщение о том, что это не конец и тур "The Hypnotunez" не отменяется. "Ждем хороших новостей", — пишут музыканты.

Напомним, что стендап-комик Андрей Щегель, который хвастался тем, что выехал из страны по разрешению от Минкульта, позже извинился за свои оскорбительные заявления. Однако после этого случая стало понятно, что в системе с разрешениями на выезд из Украины есть слабые места, поэтому Минкульт решил ужесточить порядок выезда за границу.

Кроме того, накануне стало известно еще об одном скандальном случае: получив разрешение от Минкульта, из Украины выехал режиссер Тарас Голубков, ранее снимавший клипы для Артема Пивоварова, Златы Огневич, Jerry Heil и группы "Скрябин". Оказалось, что после полномасштабного вторжения россии он не перестал работать с российскими артистами-путинистами и в конце 2022-го уехал в Москву — снимать клип для российской блоггерши и певицы Клавы Коки.