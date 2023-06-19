"Папина доча": alyona alyona показала редкие фото своего отца в молодости

32-летняя исполнительница поделилась, какие черты характера унаследовала от самого важного мужчины в своей жизни

Известная украинская рэп-исполнительница и автор песен Алена Савраненко, более известная своим слушателям по сценическому псевдониму alyona alyona, в День отца 2023 показала, как выглядел ее папа в молодости.

Звезда, которой только 14 июня исполнилось 32 года, выложила на своей странице в Инстаграме ряд архивных семейных снимков, на которых она позирует в детстве с родным человеком. alyona alyona также рассказала, что она настоящая "папина доча".

"Я с детства была папиным хвостиком: папа в сарай — и я за ним, папа на огород — и я за ним, папа в гараж — и я за ним, папа в летнюю кухню — и я за ним, папа футбол смотреть — и я с ним", — поделилась с подписчиками исполнительница.

Также Савраненко рассказала, какие черты характера унаследовала от важнейшего мужчины в своей жизни: "Коммуникабельность, чувство юмора, чувство справедливости, ответственность, умение принимать решения, а главное — любовь к музыке у меня от отца. Да у нас такая коллекция кассет, что ого-го-го".

Певица призвала поклонников ценить родителей. "Они неидеальны, порой не так добры или теплы, как нам хотелось бы, порой рубят правду с плеча, но всегда любят нас. Просто по-своему", — подчеркнула alyona alyona.

Напомним, что в 2023 году в третье воскресенье июня украинцы праздновали День отца. Украинские звезды поздравили своих пап с семейным праздником и показали их на архивных фото.