"Татова доня": alyona alyona показала рідкісні фото свого батька в молодості

32-річна виконавиця поділилась, які риси характеру успадкувала від найважливішого чоловіка у своєму житті

Відома українська реп-виконавиця і автор пісень Альона Савраненко, більш відома своїм слухачам за сценічним псевдонімом alyona alyona, в День батька 2023 показала, який вигляд мав її тато в молодості.

Зірка, якій тільки 14 червня виповнилось 32 роки, виклала на своїй сторінці в Інстаграмі ряд архівних сімейних знімків, на яких вона в дитинстві позує з рідною людиною. alyona alyona також розповіла, що вона справжня "татова доня".

"Я змалечку була татовим хвостиком: тато в сарай — і я за ним, тато на город — і я за ним, тато в гараж — і я за ним, тато в літню кухню — і я за ним, тато футбол дивитись — і я з ним", — поділилась з підписниками виконавиця.

Також Савраненко розповіла, які риси характеру успадкувала від найважливішого чоловіка у своєму житті: "Комунікабельність, почуття гумору, почуття справедливості, відповідальність, уміння приймати рішення, а головне — любов до музики у мене від батька. Та в нас така колекція касет, що ого-го-го".

Співачка закликала шанувальників цінити батьків. "Вони не ідеальні, часом не такі добрі чи теплі, як нам хотілося б, часом рубають правду з плеча, але завжди люблять нас. Просто по-своєму", — підкреслила alyona alyona.

Нагадаємо, що у 2023 році в третю неділю червня українці святкували День батька. Українські зірки привітали своїх татусів з сімейним святом і показали їх на архівних фото.