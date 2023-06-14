Дорофєєва та Кацурін можуть зіграти весілля вже найближчим часом: що відомо

Інформацію про підготовку до весілля повідомив відомий fashion-журналіст

Українська співачка Надя Дорофєєва та її бойфренд, ресторатор Михайло Кацурін, можуть офіційно узаконити свої стосунки вже найближчим часом. Навколо пари виникало багато скандалів, адже про роман стало відомо одразу після новин про розлучення обох.

Інформацію про можливе весілля зіркової пари розмістив Телеграм-канал "Жирним шрифтом". Його веде Роман Тимофєєв – відомий fashion-журналіст, колишній редактор видань ELLE та Harper’s Bazaar.

"Надя Дорофєєва готується зіграти весілля з Кацуріним у найближчі дні", — йдеться у публікації.

Варто зазначити, що в пості Тимофєєва є позначка про те, що він чув чутки. До речі, Дорофєєва або Кацурін публічно на тему свого можливого одруження нічого не говорили, інформації про весілля у соціальних мережах знаменитостей теж немає.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва була одружена зі співаком Володимиром Дантесом. Незабаром після їхнього повідомлення про розрив з’явилися фото артистки, де вона обіймається з Михайлом Кацуріним. Пара підтвердила чутки про роман. Кацурін теж розлучився. Зараз із його ексдружиною Дар’єю зустрічається Дантес. До цього "обміну партнерами" пари дружили сім’ями, їздили разом на відпочинок.