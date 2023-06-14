Дорофеева и Кацурин могут сыграть свадьбу уже в ближайшее время: что известно

Информацию о подготовке к свадьбе сообщил известный fashion-журналист

Украинская певица Надя Дорофеева и ее бойфренд, ресторатор Михаил Кацурин, могут официально узаконить свои отношения уже в ближайшее время. Вокруг пары возникало много скандалов, так о романе стало известно сразу после новостей о разводе обоих.

Информацию об возможной свадьбе звездной пары разместил Телеграм-канал "Жирним шрифтом". Его ведет Роман Тимофеев — известный fashion-журналист, бывший редактор изданий ELLE и Harper's Bazaar.

"Надя Дорофеева готовится сыграть свадьбу с Кацуриным в ближайшие дни", — говорится в публикации.

Стоит отметить, что в посте Тимофеева есть пометка о том, что он лишь слышал слухи. К слову, Дорофеева или Кацурин публично на тему своего возможного бракосочетания ничего не говорили, информации о свадьбе в социальных сетях знаменитостей тоже нет.

Напомним, Надя Дорофеева была в браке в певцом Владимиром Дантесом. Вскоре после их сообщения о разрыве появились фото артистки, где она обнимается с Михаилом Кацуриным. Пара подтвердила слухи о романе. Кацурин тоже развелся. Сейчас с его экс-супругой Дарьей встречается Дантес. До этого "обмена партнерами" пары дружили семьями, ездили вместе на отдых.