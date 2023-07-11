Поцелуй модели Кары Делевинь и ее девушки во время Уимблдонского турнира засняли папарацци (фото)

Девушки часто появляются на публичных мероприятиях вместе и не скрывают чувств друг к другу

Британская модель и актриса Кара Делевинь посетила одну из игр в рамках Уимблдона-2023 вместе со своей девушкой Минки, британской певицей (настоящее имя — Лия Мэйсон). Поцелуй звездной пары попал в кадр папарацци, как и ранее целовавшиеся Орландо Блум и Кэти Перри.

Как сообщает "Телеграф", Кара Делевинь и ее подруга Минки присутствовали на восьмом дне Уимблдонского чемпионата по теннису, который проходил 10 июля 2023 года в Лондоне, Англия. Девушки часто выходит на публику вместе и без стеснения проявляют чувства друг к другу.

30-летняя Кара Делевинь, которая является открытой пансексуалкой, состоит в отношениях с 32-летней Минки уже около года. На трибунах Уимблдонского чемпионата они с интересом наблюдали за игрой, улыбались, корчили рожицы и целовались.

Для события модель выбрала стильный образ от бренда Ralph Lauren Suite. На Делевинь двубортный блейзер песочного цвета с золотыми металлическими пуговицами поверх, черный топ с круглым вырезом и черные кожаные брюки.

Стильный образ модели. Фото: Getty Images

Момент с поцелуем. Фото: Getty Images

Кривляние актрисы тоже попало в кадр. Фото: Getty Images

Девушки не скрывали своих чувств. Фото: Getty Images

Делевинь и Минки вместе уже около года. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" сообщал, что Кейт Миддлтон поцеловала принца Уильяма на публике. Редкий момент попал в кадр фотографов.