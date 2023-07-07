Такое редко увидишь: Кейт Миддлтон и принц Уильям поцеловались на публике (фото)

Королевская пара редко показывает свои чувства на показ

Принцесса Уэльская Кей Миддлтон во время каждого своего светского выхода удивляет публику своими удивительно стильными нарядами. Однако во время Королевского благотворительного кубка по поло в четверг, 6 июля, в клубе Guards Polo Club в Эгаме, Англия, в котором участвовал и ее супруг принц Уильям, она превзошла саму себя. 41-летняя Кэтрин на глазах у всех поцеловала своего возлюбленного.

Королевская чета обычно воздерживается от публичных проявлений своей любви, однако в этот раз, чтобы поздравить супруга с победой в игре, Кейт Миддлтон приобняла принца Уильяма и они поцеловали друг друга в каждую щеку на виду у всего стадиона.

Отметим, что на это мероприятие Кейт, как впрочем всегда, выбрала очень стильный наряд. Она была одета в длинное платье Beulah London голубого цвета с белыми узорами в стиле бохо с длинными рукавами, которое она дополнила бежевыми туфлями Camilla Elphick и сумочкой в тон платья Mulberry.

Кейт Миддлтон и принц Уильям редко проявляют чувства друг к другу на публике Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Очень красивая пара Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон активно поддерживала принца Уильяма во время игры Фото: Getty Images

Наряды Кейт Миддлтон всегда оказываются в центре внимания публики. А на церемонии коронации Чарльза III принцесса Уэльская покорила роскошным ансамблем, изюминкой которого стали серьги принцессы Дианы.