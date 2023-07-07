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Такое редко увидишь: Кейт Миддлтон и принц Уильям поцеловались на публике (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Кейт Миддлтон и принц Уильям Новость обновлена 07 июля 2023, 14:17
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото Getty Images

Королевская пара редко показывает свои чувства на показ

Принцесса Уэльская Кей Миддлтон во время каждого своего светского выхода удивляет публику своими удивительно стильными нарядами. Однако во время Королевского благотворительного кубка по поло в четверг, 6 июля, в клубе Guards Polo Club в Эгаме, Англия, в котором участвовал и ее супруг принц Уильям, она превзошла саму себя. 41-летняя Кэтрин на глазах у всех поцеловала своего возлюбленного.

Королевская чета обычно воздерживается от публичных проявлений своей любви, однако в этот раз, чтобы поздравить супруга с победой в игре, Кейт Миддлтон приобняла принца Уильяма и они поцеловали друг друга в каждую щеку на виду у всего стадиона.

Отметим, что на это мероприятие Кейт, как впрочем всегда, выбрала очень стильный наряд. Она была одета в длинное платье Beulah London голубого цвета с белыми узорами в стиле бохо с длинными рукавами, которое она дополнила бежевыми туфлями Camilla Elphick и сумочкой в тон платья Mulberry.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на игре в Эгаме
Кейт Миддлтон и принц Уильям редко проявляют чувства друг к другу на публике Фото: Getty Images
Кейт Миддлтон поздравляет принца Уильяма с победой
Фото: Getty Images
Кейт Миддлтон и принц Уильям поцеловались на публике
Очень красивая пара Фото: Getty Images
Поцелуй Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Фото: Getty Images
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Фото: Getty Images
Кейт Миддлтон и принц Уильям на игре в поло
Кейт Миддлтон активно поддерживала принца Уильяма во время игры Фото: Getty Images

Наряды Кейт Миддлтон всегда оказываются в центре внимания публики. А на церемонии коронации Чарльза III принцесса Уэльская покорила роскошным ансамблем, изюминкой которого стали серьги принцессы Дианы.

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#Принц Уильям #Кейт Миддлтон #Королевская семья