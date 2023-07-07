Таке рідко побачиш: Кейт Міддлтон та принц Вільям поцілувалися на публіці (фото)

Королівська пара рідко показує свої почуття на показ

Принцеса Уельська Кей Міддлтон під час кожного свого світського виходу дивує публіку своїми напрочуд стильними вбраннями. Однак під час Королівського благодійного кубка по поло у четвер, 6 липня, у клубі Guards Polo Club в Егамі, Англія, в якому брав участь і її чоловік принц Вільям, вона перевершила саму себе. 41-річна Кетрін на очах у всіх поцілувала свого коханого.

Королівське подружжя зазвичай утримується від публічних проявів свого кохання, проте цього разу, щоб привітати чоловіка з перемогою у грі, Кейт Міддлтон прийняла принца Вільяма і вони поцілували один одного в кожну щоку на очах усього стадіону.

Зазначимо, що на цей захід Кейт, як завжди, обрала дуже стильне вбрання. Вона була одягнена у довгу сукню Beulah London блакитного кольору з білими візерунками у стилі бохо з довгими рукавами, яку вона доповнила бежевими туфлями Camilla Elphick та сумочкою у сукні Mulberry.

Кейт Міддлтон та принц Вільям рідко проявляють почуття один до одного на публіці Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Дуже красива пара Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон активно підтримувала принца Вільяма під час гри Фото: Getty Images

Вбрання Кейт Міддлтон завжди опиняються у центрі уваги публіки. На церемонії коронації Чарльза III принцеса Уельська підкорила розкішним ансамблем, родзинкою якого стали сережки принцеси Діани.