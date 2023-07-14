"Население голодает": из-за выплат призовых украинским спортсменам разгорается скандал

В сети считают, что деньги можно было бы отправить на другие нужды

Украинские спортсмены и тренеры, которые принимали участие в Европейских играх, получат премии за результаты своих выступлений на соревнованиях.

Об этом говорится в ответе Министерства молодежи и спорта на запрос Tribuna.com.

В нем указано, что спортсмены и их наставники получат премии в полном объеме.

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"Выплаты денежных вознаграждений спортсменам и их тренерам за результаты выступлений на ІІІ Европейских играх будут осуществлены в полном объеме в установленном порядке", — говорится в ответе.

По итогам Европейских игр Украина заняла третье место в медальном зачете. Во время соревнований наши спортсмены завоевали 41 медаль: 21 золотую, 12 серебряных и 8 бронзовых.

По данным источника, за первое место каждому спортсмену должны выплатить 50 тысяч гривен, за второе – 40 тысяч, а за третье – 25 тысяч.

Интересно, что такое решение вызвало негативную реакцию у некоторых украинцев. Они посчитали, что в условиях войны можно было бы и отказаться от таких доплат спортсменам. К слову, многие и поддерживают такую инициативу.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно на гнев украинцев нарвался наш боксер Александр Хижняк, который промолчал о войне.