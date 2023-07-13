Бегут даже в Вануату: российские спортсмены массово меняют гражданство

Атлеты не видят свое будущее под российским флагом

После начала полномасштабного вторжения рф в Украину российские спортсмены значительно чаще стали менять гражданство, при чем из страны бегут как чемпионы мира, так и малоизвестные молодые атлеты.

Издание "Холод" проанализировало сообщения о смене спортивного гражданства, открытые данные об участниках соревнований, а также открытые реестры спортивных федераций за период с 2022 по 2023 год и насчитало 204 спортсмена, которые поменяли или собираются поменять спортивное гражданство рф.

Источник отмечает, что количество таких атлетов может быть значительно выше, ведь значительная доля приходится на молодых непубличных спортсменов из нераскрученных видов спорта.

Примечательно, что чаще всего из рф бегут шахматисты. За год спортивное гражданство сменил 141 российский шахматист. В фигурном катании и конном спорте рф потеряла по 11 спортсменов, по 5 атлетов совершили переход в другую страну в художественной гимнастике и теннисе.

"Холод" также показал, куда чаще всего бегут российские спортсмены. Лидером тут является Израиль, который приютил 25 российских спортсменов. На втором месте расположилась Сербия (19), а на третьем — Германия (13). Один из россиян нашел для себя убежище в Вануату. По данным "Холода", 2 российских спортсмена получили гражданство Украины.

Карта смены гражданства спорстменами из рф

Ранее сообщалось, что российская вице-чемпионка Олимпиады по академической гребле Анна Пракатень решила выступать за сборную Узбекистана. Кроме того, накануне стало известно о переходе в сборную Австрии российского шахматиста.