Известная спортсменка помогала путину выиграть выборы

Двукратная олимпийская чемпионка, российская легкоатлетка Елена Исинбаева покинула свою родину и проживает на испанском острове Тенерифе.

Как пишет El Digital Sur, спортсменка поселилась в роскошном комплексе.

Исинбаева является обладательницей 28 мировых рекордов по прыжкам с шестом, двукратной олимпийской чемпионкой и четырехкратной чемпионкой мира по прыжкам с шестом в помещении.

Однако прославилась она также и своей любовью к президенту рф владимиру путину, начавшему кровавую войну против украинского народа. Еще в 2012 году она стала его доверенным лицом на выборах, а потом вступила в движение Putin Team.

Кроме того, она имеет воинское звание майора ВС РФ, которое ей лично присвоил министр обороны россии сергей шойгу в 2015 году.

Она активно рекламирует движение "Молодой Армии", которое поддерживается и финансируется Министерством обороны рф. Цель создания такого движения — формирование будущих кадров российских силовых структур.

В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский внес Исинбаеву в санкционный список "представителей российской сферы спорта, которые пытаются поставить спорт на службу агрессии".

Ранее "Телеграф" писал о том, что в россии раскритиковали украинскую теннисистку Элину Свитолину.