Відома спортсменка допомагала путіну виграти вибори

Дворазова олімпійська чемпіонка, російська легкоатлетка Олена Ісінбаєва залишила свою батьківщину та проживає на іспанському острові Тенеріфе.

Як пише El Digital Sur, спортсменка мешкає у розкішному комплексі.

Ісінбаєва є володаркою 28 світових рекордів зі стрибків із жердиною, дворазовою олімпійською чемпіонкою та чотириразовою чемпіонкою світу зі стрибків із жердиною у приміщенні.

Однак прославилася вона також і своєю любов’ю до президента росії володимира путіна, який почав криваву війну проти українського народу. Ще у 2012 році вона стала його довіреною особою на виборах, а потім стала членом руху Putin Team.

Крім того, вона має військове звання майора ЗС РФ, яке їй особисто присвоїв міністр оборони росії сергій шойгу у 2015 році.

Вона активно рекламує рух "Молодої Армії", який підтримується та фінансується Міністерством оборони росії. Мета створення такого руху – формування майбутніх кадрів російських силових структур.

У лютому 2023 року президент України Володимир Зеленський вніс Ісінбаєву до списку санкцій "представників російської сфери спорту, які намагаються поставити спорт на службу агресії".

Раніше "Телеграф" писав про те, що у рф розкритикували українську тенісистку Еліну Світоліну.