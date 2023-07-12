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Шанувальниця шойгу та путіна: легенда російського спорту переїхала жити в країну НАТО

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
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Автор
Олена Ісінбаєва Новина оновлена 12 липня 2023, 16:58
Олена Ісінбаєва. Фото Колаж "Телеграфу"

Відома спортсменка допомагала путіну виграти вибори

Дворазова олімпійська чемпіонка, російська легкоатлетка Олена Ісінбаєва залишила свою батьківщину та проживає на іспанському острові Тенеріфе.

Як пише El Digital Sur, спортсменка мешкає у розкішному комплексі.

Ісінбаєва є володаркою 28 світових рекордів зі стрибків із жердиною, дворазовою олімпійською чемпіонкою та чотириразовою чемпіонкою світу зі стрибків із жердиною у приміщенні.

Однак прославилася вона також і своєю любов’ю до президента росії володимира путіна, який почав криваву війну проти українського народу. Ще у 2012 році вона стала його довіреною особою на виборах, а потім стала членом руху Putin Team.

Крім того, вона має військове звання майора ЗС РФ, яке їй особисто присвоїв міністр оборони росії сергій шойгу у 2015 році.

Вона активно рекламує рух "Молодої Армії", який підтримується та фінансується Міністерством оборони росії. Мета створення такого руху – формування майбутніх кадрів російських силових структур.

У лютому 2023 року президент України Володимир Зеленський вніс Ісінбаєву до списку санкцій "представників російської сфери спорту, які намагаються поставити спорт на службу агресії".

Раніше "Телеграф" писав про те, що у рф розкритикували українську тенісистку Еліну Світоліну.

Теги:
#Спорт #Росія #Олена Ісінбаєва