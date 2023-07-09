Українська чемпіонка розповіла про підлість росіян

росія відправляє своїх фехтувальників лише на ті змагання, де українці можуть показати гарні результати, а українські спортсмени змушені бойкотувати ці турніри

Олімпійська чемпіонка з фехтування (командна шабля) Ольга Харлан розповіла, як росіяни збираються заважати українським спортсменам кваліфікуватися на Ігри в Парижі.

Відповідне інтерв’ю шаблістки доступне на Tribuna.ua. Харлан натякнула на підлість російської сторони, яка користується тим, що українські фехтувальники бойкотують будь-які змагання, де заявлені представники країн-агресорів. При цьому росія, яка фактично не потрапить на Олімпіаду-2024 у цьому виді спорту, таким нехитрим чином зриває кваліфікацію українцям. Також Харлан розкритикувала Міністерство молоді та спорту України, яке й запровадило політику бойкотів. Річ у тому, що в інших видах спорту, наприклад, у тенісі, українці продовжують змагатися з росіянами та білорусами.

"Від Міністерства спорту України, я вважаю, просто має бути конкретика, а не подвійні стандарти. Одним можна, іншим – ні. Нехай вже вирішують спортсмени.

Я зараз не бачу конкретних варіантів дій для себе, хоч готова чіплятися за все. Нині, на жаль, нічого не бачу.

Я знала, що так буде. Знала, що наприкінці сезону росіяни поїдуть, бо розуміють, що це дуже важливі змагання. Інше питання, чому вони тоді не заявляються у всіх видах зброї, а лише туди, де є шанси у нас?" — заявила Харлан.

Нагадаємо, Міжнародна федерація фехтування (FIE) допустила представників країн-агресорів на міжнародні змагання ще до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Однак цивілізовані країни знайшли спосіб, щоб росіяни не зуміли потрапити на деякі турніри.