Украинская чемпионка рассказала о подлости россиян

россия отправляет своих фехтовальщиков только на те соревнования, где украинцы могут показать хорошие результат, а украинские спортсмены вынуждены бойкотировать эти турниры

Олимпийская чемпионка по фехтованию (командная сабля) Ольга Харлан рассказала, как россияне намерено мешают украинским спортсменам квалифицироваться на Игры в Париже.

Соответствующее интервью саблистки доступно на Tribuna.ua. Харлан намекнула на подлость российской стороны, которая пользуется тем, что украинские фехтовальщики бойкотируют любые соревнования, где заявлены представители стран-агрессоров. При этом рф, которая фактически не попадет на Олимпиаду-2024 в этом виде спорта, таким нехитрым образом срывает квалификацию украинцам. Также Харлан раскритиковала Министерство молодежи и спорта Украины, которое и ввело политику бойкотов. Дело в том, что в других видах спорта, к примеру в теннисе, украинцы продолжают соревноваться с россиянами и белорусами.

"От Министерства спорта Украины, я считаю, просто должна быть конкретика, а не двойные стандарты. Одним можно, другим – нет. Пусть уж решают спортсмены.

Я сейчас не вижу конкретных вариантов действий для себя, хотя готова цепляться за все. Сейчас, к сожалению, ничего не вижу.

Я знала, что так будет. Знала, что в конце сезона россияне поедут, потому что они понимают, что это очень важные соревнования. Другой вопрос, почему они тогда не заявляются во всех видах оружия, а только у тех, где есть шансы у нас?" — заявила Харлан.

Напомним, Международная федерация фехтования (FIE) допустила представителей стран-агрессоров на международные соревнования еще до рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Однако цивилизованные страны нашли способ, чтобы россияне не сумели попасть на некоторые турниры.