Топовые украинские спортсмены поддержали Бубку: лишь один пошел против

Известные спортсмены не пошли против бывшего главы Национального олимпийского комитета (НОК) Украины

На закрытой встрече Комиссии атлетов НОК Украины был поднят вопрос касательно скандала вокруг расследования журналистов про легендарного украинского легкоатлета, Героя Украины Сергея Бубку.

Известный комментатор Виталий Волочай на своем telegram-канале подвел итоги встречи. Он отметил, что на заседании присутствовали атлеты, члены комиссии и представители НОК, которые очень пытались замять скандал.

Поднял вопрос о Бубке скелетонист Владислав Гераскевич. Он поставил на голосование вопрос о том, чтобы "Отправить ходатайство на Исполком и Ассамблею НОК Украины о прекращении членства господина Бубки в НОК". Однако голосование провалилось, "за" был лишь один голос.

"Комиссия Атлетов НОК Украины проголосовала против. Еще раз, напомню, голосовали не за увольнение, не за отстранение Бубки из НОК, а за ходатайство. Потому что комиссия атлетов выбросить Бубку не может.

За был 1 голос. Все остальные были против, или воздерживаюсь. То есть, все присутствующие атлеты на встрече не видят ничего плохого в том, что Бубка продает топливо армии рф, которая потом убивает украинских детей, их это устраивает. Окей. Так и запишем", — возмущается Волочай.

Также он привел список спортсменов, членов комиссии, которые не проголосовали за ходатайство против Бубки.

ЗАНТАРАЯ Георгий — дзюдо

АБРАМЕНКО Александр — фристайл

АНДРИЙЦЕВ Валерий – борьба вольная

КОБ Татьяна – бокс

КОЖЕНКОВА Анастасия — академическая гребля

КОСТЕВИЧ Елена — стрельба

МАНДЗИЙ Андрей — санный спорт

РИЖИКОВАЯ Анна — легкая атлетика

САЛАДУХА Ольга — легкая атлетика

УМАНЕЦ Нина – академическая гребля

ХАРЛАН Ольга — фехтование

ЧЕБАН Юрий — гребля на байдарках и каноэ

ЯЦЕНКО Елена – гандбол

Напомним, по информации журналистов Bihus.Info, семья Бубки продолжает вести бизнес с так называемой "днр" и открыто продает топливо российским захватчикам. После публикации расследования Гераскевич потребовал немедленно лишить Бубку членства в НОК. Глава НОК Украины Вадим Гутцайт заявил, что Бубка готовит иск против журналистов.