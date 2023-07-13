Топові українські спортсмени підтримали Бубку: лише один пішов проти

Відомі спортсмени не пішли проти колишнього глави Національного олімпійського комітету (НОК) України

На закритій зустрічі Комісії атлетів НОК України було порушено питання щодо скандалу навколо розслідування журналістів про легендарного українського легкоатлета, Героя України Сергія Бубку.

Відомий коментатор Віталій Волочай на своєму telegram-каналі підбив підсумки зустрічі. Він зазначив, що на засіданні були присутні атлети, члени комісії та представники НОК, які дуже намагалися зам’яти скандал.

Порушив питання про Бубку скелетоніст Владислав Гераскевич. Він поставив на голосування питання про те, щоб "Надіслати клопотання на Виконком та Асамблею НОК України про припинення членства пана Бубки в НОК". Проте голосування провалилося, "за" був лише один голос.

"Комісія Атлетів НОК України проголосувала проти. Ще раз, нагадаю, голосували не за звільнення, не за усунення Бубки з НОК, а за клопотання. Тому що комісія атлетів викинути Бубку не може.

За був 1 голос. Всі інші були проти, чи утримуюсь. Тобто всі присутні атлети на зустрічі не бачать нічого поганого в тому, що Бубка продає паливо армії рф, яка потім вбиває українських дітей, їх це влаштовує. Окей. Так і запишемо”, — обурюється Волочай.

Також він навів список спортсменів, членів комісії, які не проголосували за клопотання проти Бубки.

ЗАНТАРАЯ Георгій — дзюдо

АБРАМЕНКО Олександр — фрістайл

АНДРІЙЦЕВ Валерій – боротьба вільна

КОБ Тетяна – бокс

КОЖЕНКОВА Анастасія — академічне веслування

КОСТЕВИЧ Олена — стрільба

МАНДЗІЙ Андрій – санний спорт

РИЖИКОВА Анна — легка атлетика

САЛАДУХА Ольга – легка атлетика

УМАНЕЦЬ Ніна – академічне веслування

ХАРЛАН Ольга — фехтування

ЧЕБАН Юрій — веслування на байдарках та каное

ЯЦЕНКО Олена – гандбол

Нагадаємо, за інформацією журналістів Bihus.Info, родина Бубки продовжує вести бізнес із так званою "днр" і відкрито продає паливо російським загарбникам. Після публікації розслідування Гераскевич вимагав негайно позбавити Бубку членства в НОК. Глава НОК України Вадим Гутцайт заявив, що Бубка готує позов проти журналістів.