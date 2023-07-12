Бубка йде до суду: влада вперше прокоментувала скандал навколо Героя України

Колишній спортсмен має намір позиватися до журналістів

Міністр молоді та спорту України, президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт прокоментував скандал довкола колишнього глави НОК України Сергія Бубки.

Гутцайт повідомив, що Бубка готує позов щодо нещодавнього розслідування Bihus.Info. Про це повідомляє Tribuna.com. За словами міністра, Бубка має намір захищати свою честь.

"Є два аспекти в цьому питанні. Є питання про якийсь злочин. Це питання до правоохоронних органів. Ми будемо очікувати, як вони розглядатимуть це питання.

Щодо НОК, я вже дав завдання етичній комісії вивчити та розглянути це питання, можливо, зв’язатися з етичною комісією МОК, щоб з’ясувати, як і що.

Щодо спілкування, спілкувалися. Бубка Сергій Назарович відповів, що він готує позов до суду, захищатиме свою честь”, – сказав Гутцайт.

Розслідування Bihus.Info про Сергія Бубку

Нагадаємо, за інформацією журналістів, родина видатного радянського та українського легкоатлета Бубки продовжує вести бізнес із так званою "днр" і відкрито продає паливо російським окупантам. У зв’язку з цим український скелетоніст Владислав Гераскевич вимагає негайно позбавити Бубку членства в НОК.

Раніше перша олімпійська чемпіонка в історії незалежної України Оксана Баюл присоромила Гутцайта.