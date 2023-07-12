Бубка идет в суд: власти впервые прокомментировали скандал вокруг Героя Украины

Бывший спортсмен намерен судиться с журналистами

Министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт прокомментировал скандал вокруг бывшего главы НОК Украины Сергея Бубки.

Гутцайт сообщил, что Бубка готовит иск по поводу недавнего расследования Bihus.Info. Об этом сообщает Tribuna.com. По словам министра, Бубка собирается защищать свою честь.

"Есть два аспекта в этом вопросе. Есть вопрос о каком-то преступлении. Это вопрос к правоохранительным органам. Мы будем ожидать, как они будут рассматривать этот вопрос.

Относительно НОК, я уже дал задание этической комиссии изучить и рассмотреть этот вопрос, возможно, связаться с этической комиссией МОК, чтобы выяснить, как и что.

Что касается общения, общались. Бубка Сергей Назарович ответил, что он готовит иск в суд, будет защищать свою честь", – сказал Гутцайт.

Расследования Bihus.Info о Сергее Бубке

Напомним, по информации журналистов, семья выдающегося советского и украинского легкоатлета Бубки продолжает вести бизнес с так называемой "днр" и открыто продает топливо российским оккупантам. В связи с этим украинский скелетонист Владислав Гераскевич потребовал немедленно лишить Бубку членства в НОК.

Ранее первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины Оксана Баюл пристыдила Гутцайта.