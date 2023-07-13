Біжать навіть у Вануату: російські спортсмени масово змінюють громадянство

Атлети не бачать свого майбутнього під російським прапором

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну російські спортсмени значно частіше стали змінювати громадянство, причому з країни тікають як чемпіони світу, так і маловідомі молоді атлети.

Видання "Холод" проаналізувало повідомлення про зміну спортивного громадянства, відкриті дані про учасників змагань, а також відкриті реєстри спортивних федерацій за період з 2022 по 2023 рік та нарахувало 204 спортсменів, які змінили або збираються змінити спортивне громадянство рф.

Джерело зазначає, що кількість таких атлетів може бути значно вищою, адже значна частка припадає на молодих непублічних спортсменів із нерозкручених видів спорту.

Примітно, що найчастіше з росії тікають шахісти. За рік спортивне громадянство змінило 141 російський шахіст. У фігурному катанні та кінному спорті росія втратила по 11 спортсменів, по 5 атлетів здійснили перехід в іншу країну в художній гімнастиці та тенісі.

"Холод" також показав, куди найчастіше тікають російські спортсмени. Лідером тут є Ізраїль, який дав притулок 25 російським спортсменам. На другому місці розташувалася Сербія (19), а на третьому – Німеччина (13). Один із росіян знайшов для себе притулок у Вануату. За даними "Холоду", 2 російські спортсмени отримали громадянство України.

Карта зміни громадянства спортсменами з рф

Раніше повідомлялося, що російська віцечемпіонка Олімпіади з академічного веслування Анна Пракатень вирішила виступати за збірну Узбекистану. Крім того, напередодні стало відомо про перехід до збірної Австрії російського шахіста.