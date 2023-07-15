Радянська чемпіонка випадково показала всю сутність рф

Колишня спортсменка, нахвалюючи путіна, показала гнилу систему управління в росії

Триразова олімпійська чемпіонка з фігурного катання Ірина Родніна, яка порівнювала росіян із собаками, проговорилася про "ефективне управління" президента рф володимира путіна.

Відповідний коментар Родніної доступний на прокремлівському сайті Р-Спорт. Колишня фігуристка примудрилася коротко описати всю систему російського державного устрою. За її словами, путін особисто зробив "Ростелеком" генеральним спонсором Федерації фігурного катання росії (ФФКР) в січні 2009 року.

"Розкажу вам таку історію — колись давно Сашко Горшков (експрезидент ФФКР) підійшов до путіна на раді зі спорту: "Біда у нас із фігурним катанням! Нема грошей, нічого немає".

Ось так (показує жест пальцем) був покликаний керівник "Ростелекому": "Все, ти тепер відповідаєш за фігурне катання ", — сказала Родніна.

У мережі вважають, що Родніна невдало похвалила путіна, випадково показавши всю суть росії.

Раніше повідомлялося, що російський тренер з фігурного катання Етері Тутберідзе, яку не включили до списку номінантів на премію ISU Skating Awards, "видалила" путіна зі своїх соцмереж.