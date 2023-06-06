"Це велика помилка": відома російська тренерка "видалила" путіна

У рф почали критикувати Етері Тутберідзе, у якої з соцмереж раптово зник путін

Президент "Самбо-70" Ренат Лайшев поділився думкою про поведінку російської тренерки з фігурного катання Етері Тутберідзе, яку не включили до списку номінантів на премію ISU Skating Awards.

Відповідний коментар Лайшева доступний на tatar-inform.ru. Він вважає, що Тутберідзе припустилася великої помилки, почистивши свої соцмережі від голови кремля.

– Цікаві справи творяться у фігурному катанні. Етері Тутберідзе двічі не прийшла на нагородження до путіна. І багато хто помітив, що з її соціальних мереж зникли згадки та фотографії з президентом росії. Що відбувається?

– Я не особливо у цій темі. Але якщо це так, то це велика помилка Тутберідзе. Я вважаю, що потрібно більше приділяти уваги результатам фігурного катання росії, яких досягла Етері Тутберідзе. А всі проблеми росії тимчасові. Як би потім не було соромно Тутберідзе за різні дії.

Зазначимо, підопічна Тутберідзе Анна Щербакова перемогла на Олімпійських іграх у Пекіні в одиночному розряді. Ще одна представниця рф Каміла Валієва разом з командою Олімпійського комітету росії (ОКР) виграла командні змагання, проте пізніше стало відомо про провалений фігуристкою допінг-тест. У результаті медалістів Ігор досі не нагородили в цій дисципліні, йде розслідування.