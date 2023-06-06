"Это большая ошибка": известный российский тренер "удалила" путина

В рф начали критиковать Этери Тутберидзе, у которой из соцсетей исчез путин

Президент "Самбо-70" Ренат Лайшев поделился мнением о поведении российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которую не включили в список номинантов на премию ISU Skating Awards.

Соответсвующий комментарий Лайшева доступен на tatar-inform.ru. Он считает, что Тутберидзе допустила большую ошибку, почистив свои соцсети от главы кремля.

– Интересные дела творятся в фигурном катании. Этери Тутберидзе дважды не пришла на награждение к путину. И многие заметили, что из ее социальных сетей исчезли упоминания и фотографии с президентом рф. Что происходит?

– Я не особо в этой теме. Но если это так, то это большая ошибка Тутберидзе. Я считаю, что нужно больше уделять внимания результатам фигурного катания россии, которых достигла Этери Тутберидзе. А все проблемы россии временные. Как бы потом не было стыдно Тутберидзе за всякие разные действия.

Отметим, подопечная Тутберидзе Анна Щербакова победила на Олимпийских играх в Пекине в одиночном разряде. Еще одна представительница рф Камила Валиева вместе с командой Олимпийского комитета россии (ОКР) выиграла командные соревнования, однако позже стало известно о проваленном фигуристкой допинг-тесте. В итоге медалистов Игр до сих пор не наградили в этой дисциплине, идет разбирательство.