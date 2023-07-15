Советская чемпионка случайно показала всю сущность россии

Бывшая спортсменка, нахваливая путина, показала гнилую систему управления в рф

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, которая сравнивала россиян с собаками, проговорилась об "эффективном управлении" президента рф владимира путина.

Соответствующий комментарий Родниной доступен на прокремлевском сайте Р-Спорт. Бывшая фигуристка умудрилась кратко описать всю систему российского государственного устройства. По ее словам, путин лично сделал "Ростелеком" генеральным спонсором Федерации фигурного катания рф (ФФКР) в январе 2009 года.

"Расскажу вам такую историю – когда-то давно Саша Горшков (экс-президент ФФКР) подошел к путину на совете по спорту: "Беда у нас с фигурным катанием! Нет денег, ничего нет".

Вот так вот (показывает жест пальцем) был позван руководитель "Ростелекома": "Все, ты теперь отвечаешь за фигурное катание", – сказала Роднина.

В сети считают, что Роднина неудачно похвалила путина, случайно показав всю сущность россии.

Ранее сообщалось, что российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которую не включили в список номинантов на премию ISU Skating Awards, "удалила" путина из своих соцсетей.