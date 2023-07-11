Фигуристка случайно проболталась о допинге

Южная Корея попросит Международный олимпийский комитет (МОК) расследовать слова олимпийской чемпионки Сочи-2014 Аделины Сотниковой о положительной допинг-пробе. Накануне в рф предложили провести альтернативные Олимпийские игры, где россиян не будут наказывать за допинг.

Об этом сообщает Yonhap. По информации источника, в Южной Корее начато расследование после скандального интервью Сотниковой. На Олимпиаде в Сочи россиянка в борьбе за "золото" победила представительницу Южной Кореи Ю-На Ким.

"Корейское антидопинговое агентство собирает соответствующие данные и информацию. После того, как мы соберем необходимую нам информацию, мы попросим МОК разобраться в деле Сотниковой.

Она сказала, что ее проба "А" дала положительный результат, а проба "Б" была отрицательной. Это чрезвычайно редкий случай, который нуждается в повторном расследовании.

Поскольку технология тестирования на допинг с годами усовершенствовалась, мы думаем, что они могут найти что-то, что не смогли найти в прошлом", – сказал представитель НОК Южной Кореи.

"Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо", – ранее рассказала Сотникова в комментарии для РБК.

Напомним, Сотникова фигурировала в расследовании Ричарда Макларена под идентификационным кодом А0848, а на ее пробирках из Сочи-2014 обнаружены царапины, свидетельствующие о возможной фальсификации проб. Кроме того, Аделина была в файле "Дюшес" — списке, составленном, по данным Макларена, перед Сочи-2014 из спортсменов, которые должны были принимать коктейль Родченкова (смесь алкоголя и анаболических стероидов, которая попадала в организм через слизистую рта после полоскания). Тем не менее в 2017 году дисциплинарная комиссия МОК объявила о прекращении разбирательства в отношении российской фигуристки после изучения свидетельских показаний информатора Григория Родченкова, который подтвердил, что Аделина не участвовала в допинговой программе.

"Золотое" выступление Сотниковой на Олимпиаде в Сочи

В сети смеются над Сотниковой, которая подставила рф из-за своего длинного языка.

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Напомним, жене пресс-секретаря главы кремля Дмитрия Пескова Татьяне Навке отказали в гранте на проведение ледовых шоу в рф.