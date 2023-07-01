"Усатый автоответчик попал в немилость": жену Пескова "кинули" в рф

Пресс-секретарь главы кремля, похоже, провинился перед хозяином

Жене пресс-секретаря президента рф владимира путина Дмитрия Пескова Татьяне Навке отказали в гранте на проведение ледовых шоу в рф. К слову, украинский олимпийский чемпион выступал в шоу Навки во время полномасштабного вторжения рф в Украину.

Компании Навки отказали выдать грант на сумму около 60 млн рублей (около 25 млн грн). Об этом сообщает Президентский фонд культурных инициатив на своем официальном сайте.

Навка хотела получить государственное финансирование на ледовые шоу "Руслан и Людмила", "История любви Шахерезады", "Лебединое озеро", "Аленький цветочек" и "Спящая красавица", однако путинский фонд выдал деньги компаниям Евгения Плющенко и Ильи Авербуха. Плющенко запрашивал грант на ледовые шоу "Русские сезоны" и "Снегурочка", а Авербух планирует проведение театрализованного ледового представления "Письма любви".

В сети высказались касательно неудачной заявки Навки на деньги кремлевского фонда. Пользователи считают, что Песков попал в немилость путину. Недавно он анонсировал судьбоносное заявление президента рф, однако слова путина не оправдали ожиданий россиян.

Напомним, олимпийский чемпион по фигурному катанию (1992 год) украинец Виктор Петренко, который в прошлом году был замечен на шоу Навки, находится в россии. Петренко был уволен из Федерации фигурного катания Украины только после того, как в сети всплыли кадры с его выступлением в рф.