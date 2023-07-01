"Вусатий автовідповідач потрапив у немилість": дружину Пєскова "кинули" в рф

Прессекретар глави кремля, схоже, завинив перед господарем

Дружині прессекретаря президента росії володимира путіна Дмитра Пєскова Тетяні Навці відмовили у гранті на проведення льодових шоу в рф. До речі, український олімпійський чемпіон виступав у шоу Навки під час повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Компанії Навки відмовили видати грант на суму близько 60 млн рублів (близько 25 млн грн). Про це повідомляє Президентський фонд культурних ініціатив на своєму офіційному сайті.

Навка хотіла отримати державне фінансування на льодові шоу "Руслан і Людмила", "Історія кохання Шахерезади", "Лебедине озеро", "Червона квіточка" та "Спляча красуня", проте путінський фонд видав гроші компаніям Євгена Плющенка та Іллі Авербуха. Плющенко запитував грант на льодові шоу "Російські сезони" та "Снігуронька", а Авербух планує проведення театралізованої льодової вистави "Листи кохання".

У мережі висловилися щодо невдалої заявки Навки на гроші кремлівського фонду. Користувачі вважають, що Пєсков потрапив у немилість путіну. Нещодавно він анонсував доленосну заяву президента рф, проте слова путіна не виправдали очікувань росіян.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон з фігурного катання (1992 рік) українець Віктор Петренко, який минулого року був помічений на шоу Навки, перебуває в росії. Петренка було звільнено з Федерації фігурного катання України лише після того, як у мережі спливли кадри з його виступом у росії.