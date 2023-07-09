Фигуристка рассказала, что всего добилась без помощи мужа

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что ее муж, пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков не помогает ей в вопросе получения кремлевских грантов.

Соответствующий комментарий уроженки Днепра доступен на сайте hellomagrussia.ru. Навка заявила, что никогда не обращалась к мужу с подобными просьбами. В сети считают такое заявление бывшей фигуристки лицемерием, ведь до замужества с топ-чиновником рф она не получала многомиллионные гранты.

– Некоторые считают, что супруге Пескова легко получать разные гранты, так ли это?

– Я не удивлена этому вопросу. Многие считают, что я и олимпийской чемпионкой стала благодаря Дмитрию Сергеевичу, ха-ха.

Если серьезно – никогда не обращаюсь к нему с такими вопросами. Я самодостаточный человек и сама реализую свои проекты, – сказала Навка.

В сети обвинили Навку в лицемерии.

Напомним, Навка в 2022 году решила провести ледовое шоу в Луганске, однако получив деньги (около 5,6 млн грн) на его проведение, отменила мероприятие, сославшись на проблемы з безопасностью в регионе. К слову, в ледовых шоу Навки во время полномасштабного вторжения рф в Украину принимал участие олимпийский чемпион из Украины.