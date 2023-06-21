Жена "рта путина" со страху отменила ледовые шоу в Луганской области

Оккупанты планировали гастроли 6 июня

Супруга пресс-секретаря Кремля дмитрия пескова, который на днях отметился смешным заявлением о завершении "демилитаризации" Украины, Татьяна Навка отменила все ледовые шоу на оккупированной территории Луганской области со страху от украинских защитников.

Об этом олимпийская чемпионка в фигурном катании заявила Sport24. По ее словам, гастроли планировались 6 июня, и "все уже было готово".

"Но мы предполагаем, а бог располагает. Поэтому сейчас я не могу рисковать жизнью своей команды, наших ребят", — добавила Навка.

Вместе с тем, супруга путинского пресс-секретаря выразила надежду, что шоу оккупантов еще получится организовать в оккупированных районах Луганской области.

"Я надеюсь, что у нас еще будет возможность показать детишкам Луганской области наше шоу, все еще будет", — считает Навка.

Ранее жена пескова оскорбила украинцев из-за требования Украины лишить россиянку Анну Щербакову номинации на престижную награду.

Перед этим украинского олимпийского чемпиона Виктора Петренко заметили в россии на шоу Навки. Сообщалось, что сейчас он находится в россии.

Напомним, Петренко был уволен из Федерации фигурного катания Украины только после того, как в сети всплыли кадры с его выступлением в рф.