Жена "рта путина" со страху отменила ледовые шоу в Луганской области
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Оккупанты планировали гастроли 6 июня
Супруга пресс-секретаря Кремля дмитрия пескова, который на днях отметился смешным заявлением о завершении "демилитаризации" Украины, Татьяна Навка отменила все ледовые шоу на оккупированной территории Луганской области со страху от украинских защитников.
Об этом олимпийская чемпионка в фигурном катании заявила Sport24. По ее словам, гастроли планировались 6 июня, и "все уже было готово".
"Но мы предполагаем, а бог располагает. Поэтому сейчас я не могу рисковать жизнью своей команды, наших ребят", — добавила Навка.
Вместе с тем, супруга путинского пресс-секретаря выразила надежду, что шоу оккупантов еще получится организовать в оккупированных районах Луганской области.
"Я надеюсь, что у нас еще будет возможность показать детишкам Луганской области наше шоу, все еще будет", — считает Навка.
Ранее жена пескова оскорбила украинцев из-за требования Украины лишить россиянку Анну Щербакову номинации на престижную награду.
Перед этим украинского олимпийского чемпиона Виктора Петренко заметили в россии на шоу Навки. Сообщалось, что сейчас он находится в россии.
Напомним, Петренко был уволен из Федерации фигурного катания Украины только после того, как в сети всплыли кадры с его выступлением в рф.