В ВСУ стало больше оружия, но не осталось старого советского – а именно оно, вероятно, и беспокоило руководство РФ

Пресссекретарь кремлевского фюрера дмитрий песков, известный готовностью подтасовывать факт для оправдания действий своего шефа, заявил о якобы успешном выполнении одной из задач, из-за которой была начата бессмысленная "спецоперация" — мифической "демилитаризации" Украины.

Об этом он с апломбом сказал в интервью RT Arabic.

"Действительно, Украина была сильно милитаризована на момент начала СВО. И, как вчера сказал путин, одной из задач была демилитаризация Украины. Фактически эта задача во многом выполнена. Все меньше и меньше своего оружия Украина использует. И все больше и больше она использует системы вооружений, которые ей снабжают страны Запада ", — заявил человек, которого вне глаза называют "лживыми устами кремля".

Иными словами, то, что в ВСУ стало гораздо больше современного оружия вместо устаревшего советского – это ничто. Главное, что "путин снова всех перехитрил".

Также песков также заявил, что страны НАТО под руководством США якобы все больше "влезают" в "конфликт", то есть в защиту Украины от захватнической войны рф.

"Страны Запада, а именно Североатлантического альянса под руководством того же Вашингтона, все более прямо и косвенно влезают в этот конфликт. Они вмешиваются в этот конфликт и становятся стороной конфликта. Конечно же, это приводит к тому, что конфликт затягивается по времени. приводит к тому, что ситуация в Европе становится более напряженной, непредсказуемой. И, конечно, это обязывает россию к тому, чтобы применять более решительные меры по обеспечению безопасности людей на Донбассе и безопасности россии", — сказал песков.

То есть, в кремле сделали "гениальный" вывод: у Украины стало больше оружия, но это хорошо, ведь оно не украинское, а западное. Хотя российским "мобикам" или срочникам, вероятно, все равно, от каких снарядов погибать – украинских или американских.

Напомним, что новой лжи песковая предшествовало бессмысленное заявление путина о целях нападения россии на Украину: они у него одновременно и меняются, и не меняются. Тогда же он заявил, что вопрос "демилитаризации" Украины продолжает стоять "в практическом плане". В оправдание прямого вторжения на украинскую территорию в феврале 2022 года кремль заявлял о задачах денацификации и демилитаризации Украины. После этого условные "цели СВО" для оправдания войны с Украиной неоднократно менялись в риторике окупантов.