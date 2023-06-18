В кремлі знайшли "докази" завершення "демілітаризації" України

У ЗСУ стало більше зброї, але не залишилось старої радянської – а саме вона, певно, і турбувала керівництво рф

Прессекретар кремлівського фюрера дмитро пєсков, який відомий своєю готовністю підтасовувати факт задля виправдання дій свого шефа, заявив про начебто успішне виконання одного з завдань, через які була почата безглузда "спецоперація" — міфічної "демілітаризації" України.

Про це він з апломбом сказав в інтерв'ю RT Arabic.

"Дійсно, Україна була сильно мілітаризована на момент початку СВО. І, як учора сказав путін, одним із завдань була демілітаризація України. Фактично це завдання багато в чому виконано. Дедалі менше і менше своєї зброї Україна використовує. І все більше і більше вона використовує системи озброєнь, які їй постачають країни Заходу", — заявила людина, яку поза очі називають "брехливими устами кремля".

Іншими словами, те, що у ЗСУ стало набагато більше сучасної зброї замість колишньої радянської – це ніщо. Головне, що "путін знову всіх перехитрив"

Також пєсков також заявив, що країни НАТО під керівництвом США нібито дедалі більше "влазять" у "конфлікт", тобто в захист України від загарбницької війни РФ.

"Країни Заходу, а саме Північноатлантичного альянсу під керівництвом того ж таки Вашингтона, дедалі більше прямо й опосередковано влазять у цей конфлікт. Вони втручаються в цей конфлікт і стають стороною конфлікту. Звичайно ж, це призводить до того, що конфлікт затягується за часом. Це призводить до того, що ситуація в Європі стає більш напруженою, непередбачуваною. І, звісно, це зобов'язує росію до того, щоб застосовувати більш рішучі заходи для забезпечення безпеки людей на Донбасі та безпеки рф", — сказав пєсков.

Тобто, в кремлі зробили "геніальний" висновок: у України стало більше зброї, але це добре, адже вона не українська, а західна. Хоча російським "мобікам" чи строковикам, певно, все рівно, від яких снарядів гинути – українських чи американських.

Нагадаємо, що новій брехні пєскова передувала безглузда заява путіна про цілі нападу росії на Україну: вони в нього одночасно і змінюються, і не змінюються. Тоді ж він заявив, що питання "демілітаризації" України продовжує стояти "в практичному плані". На виправдання прямого вторгнення на українську територію в лютому 2022 року кремль заявляв про завдання "денацифікації та демілітаризації" України. Після цього умовні "цілі СВО" для виправдання війни з Україною неодноразово змінювалися в риториці окупантів.