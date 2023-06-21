Дружина "рота путіна" зі страху скасувала льодові шоу в Луганській області

Окупанти планували гастролі 6 червня

Дружина прессекретаря Кремля дмитра пєскова, який днями відзначився смішною заявою про завершення "демілітаризації" України, Тетяна Навка скасувала всі льодові шоу на окупованій території Луганської області зі страху від українських захисників.

Про це олімпійська чемпіонка у фігурному катанні заявила Sport24. За її словами, гастролі планувалися 6 червня, і "все вже було готове".

"Але ми міркуємо, а Бог порядкує. Тому зараз я не можу ризикувати життям своєї команди, наших хлопців", — додала Навка.

Водночас, дружина путінського речника висловила сподівання, що шоу окупантів ще вдасться організувати в окупованих районах Луганської області.

"Я сподіваюся, що в нас ще буде можливість показати дітлахам Луганської області наше шоу, все ще буде", — вважає Навка.

Раніше дружина пєскова образила українців через вимогу України позбавити росіянку Ганну Щербакову номінації на престижну нагороду.

Перед цим українського олімпійського чемпіона Віктора Петренка помітили в росії на шоу Навки. Повідомлялося, що зараз він перебуває в рф.

Нагадаємо, Петренка було звільнено з Федерації фігурного катання України лише після того, як у мережі спливли кадри з його виступом у росії.