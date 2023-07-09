Фігуристка розповіла, що всього досягла без допомоги чоловіка

Олімпійська чемпіонка в танцях на льоду Тетяна Навка заявила, що її чоловік, прессекретар президента рф Дмитро Пєсков не допомагає їй у питанні отримання кремлівських грантів.

Відповідний коментар уродженки Дніпра доступний на сайті hellomagrussia.ru. Навка заявила, що ніколи не зверталася до чоловіка з подібними проханнями. У мережі вважають таку заяву колишньої фігуристки лицемірством, адже до заміжжя з топчиновником рф вона не отримувала багатомільйонні гранти.

– Дехто вважає, що дружині Пєскова легко отримувати різні гранти, чи це так?

– Я не здивована цим питанням. Багато хто вважає, що я й олімпійською чемпіонкою стала завдяки Дмитру Сергійовичу, ха-ха.

Якщо серйозно – ніколи не звертаюсь до нього з такими питаннями. Я самодостатня людина і сама реалізую свої проекти, сказала Навка.

У мережі звинуватили Навку у лицемірстві.

Нагадаємо, Навка у 2022 році вирішила провести льодове шоу в Луганську, однак отримавши гроші (близько 5,6 млн грн) на його проведення, скасувала захід, зіславшись на проблеми з безпекою у регіоні. До речі, у льодових шоу Навки під час повномасштабного вторгнення рф в Україну брав участь олімпійський чемпіон з України.