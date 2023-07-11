"Добалакалася": російська фігуристка-чемпіонка підставила рф

Фігуристка випадково проговорилася про допінг

Південна Корея попросить Міжнародний олімпійський комітет (МОК) розслідувати слова олімпійської чемпіонки Сочі-2014 Аделіни Сотникової про позитивну допінг-пробу. Напередодні в рф запропонували провести альтернативні Олімпійські ігри, де росіян не каратимуть за допінг.

Про це повідомляє Yonhap. За інформацією джерела, у Південній Кореї розпочато розслідування після скандального інтерв’ю Сотникової. На Олімпіаді в Сочі росіянка у боротьбі за "золото" перемогла представницю Південної Кореї Ю-На Кім.

"Корейське антидопінгове агентство збирає відповідні дані та інформацію. Після того, як ми зберемо необхідну нам інформацію, ми попросимо МОК розібратися у справі Сотникової.

Вона сказала, що її проба "А" дала позитивний результат, а проба "Б" була негативною. Це надзвичайно рідкісний випадок, який потребує повторного розслідування.

Оскільки технологія тестування на допінг із роками удосконалилася, ми думаємо, що вони можуть знайти щось, що не змогли знайти у минулому”, – сказав представник НОК Південної Кореї.

"Згадуючи 2014 рік, коли через якийсь час сказали, що у мене знайшли допінг, і у мене мав бути суд, і все це мало бути. Але потім мене виправдали, бо відкрили другу пробу, і в мене все було добре", — раніше розповіла Сотникова в коментарі для РБК.

Нагадаємо, Сотникова фігурувала в розслідуванні Річарда Макларена під ідентифікаційним кодом А0848, а на її пробірках із Сочі-2014 виявлено подряпини, що свідчать про можливу фальсифікацію проб. Крім того, Аделіна була у файлі "Дюшес" — списку, складеному, за даними Макларена, перед Сочі-2014 зі спортсменів, які мали приймати коктейль Родченкова (суміш алкоголю та анаболічних стероїдів, яка потрапляла в організм через слизову оболонку рота після полоскання). Проте у 2017 році дисциплінарна комісія МОК оголосила про припинення розгляду щодо російської фігуристки після вивчення показань інформатора Григорія Родченкова, який підтвердив, що Аделіна не брала участі в допінговій програмі.

"Золотий" виступ Сотникової на Олімпіаді в Сочі

У мережі сміються з Сотникової, яка підставила рф через свій довгий язик.

Раніше повідомлялося, що тренер збірної росії з фігурного катання видалила фото з президентом рф володимиром путіним зі своїх соцмереж.

Нагадаємо, дружині прессекретаря глави кремля Дмитра Пєскова Тетяні Навці відмовили у гранті на проведення льодових шоу в росії.